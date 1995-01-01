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    «Манчестер Сити» и «Барселона» заинтересованы в Обамеянге

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    На 32-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона», которые нуждаются в усилении атаки.

    Шансы каталонского клуба на подписание форварда оцениваются ниже, поскольку те вряд ли смогут предложить габонцу зарплату в размере 15 миллионов евро в год.

    • В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Transfermarketweb

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