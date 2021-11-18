«Манчестер Сити» и «Барселона» заинтересованы в Обамеянге

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
На 32-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона», которые нуждаются в усилении атаки.
Шансы каталонского клуба на подписание форварда оцениваются ниже, поскольку те вряд ли смогут предложить габонцу зарплату в размере 15 миллионов евро в год.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.
Источник: Transfermarketweb