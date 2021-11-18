«Манчестер Сити» и «Барселона» заинтересованы в Обамеянге

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

На 32-летнего футболиста претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона», которые нуждаются в усилении атаки.

Шансы каталонского клуба на подписание форварда оцениваются ниже, поскольку те вряд ли смогут предложить габонцу зарплату в размере 15 миллионов евро в год.