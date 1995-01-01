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    Calciomercato: Иммобиле пропустит игры с «Ювентусом» и «Локомотивом»

    Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной Италии. У него проблемы с икроножной мышцей.

    Поскольку дискомфорт у нападающего сохраняется, клуб решил не задействовать его в ближайших матчах против «Ювентуса» (20 ноября) и «Локомотива» (25 ноября).

    • В отсутствие Иммобиле сборная Италии потеряла 1-е место в отборочной группе ЧМ-2022 и сыграет в стыковых матчах.
    • Планируется, что игрок будет готов к матчу Серии А против «Наполи» (28 ноября).
    • Иммобиле – лучший бомбардир сезона Серии А (10 голов).

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    Источник: Calciomercato

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