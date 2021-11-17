Calciomercato: Иммобиле пропустит игры с «Ювентусом» и «Локомотивом»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной Италии. У него проблемы с икроножной мышцей.

Поскольку дискомфорт у нападающего сохраняется, клуб решил не задействовать его в ближайших матчах против «Ювентуса» (20 ноября) и «Локомотива» (25 ноября).