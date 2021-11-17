Сборная Дании будет тренироваться на ЧМ-2022 в форме с лозунгами в защиту прав человека

На тренировочной форме сборной Дании на чемпионате мира-2022 не будет спонсорских логотипов. Вместо них будут нанесены лозунги в защиту прав человека.

«Датский футбольный союз выступал против ЧМ в Катаре, но теперь мы будем работать над изменениями в этой стране. Там есть проблемы», – сказал исполнительный директор Союза Якоб Йенсен.