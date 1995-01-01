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    Сборная Дании будет тренироваться на ЧМ-2022 в форме с лозунгами в защиту прав человека

    На тренировочной форме сборной Дании на чемпионате мира-2022 не будет спонсорских логотипов. Вместо них будут нанесены лозунги в защиту прав человека.

    «Датский футбольный союз выступал против ЧМ в Катаре, но теперь мы будем работать над изменениями в этой стране. Там есть проблемы», – сказал исполнительный директор Союза Якоб Йенсен.

    • Британская газета The Guardian зимой сообщала, что при строительстве объектов ЧМ-2022 погибло более 6700 рабочих-мигрантов.
    • Дания досрочно вышла на турнир.
    • Он пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: DBU

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4309

      Semenycch 1 час назад

      Футбол как известно вне политики. Датчане могут нарваться на неприятности.

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      Рейтинг: +11323

      Cleaner 1 час назад

      Это запрещено ФИФА. А так Датчане, конечно, зарываются. Кто они такие, чтобы кого то учить, как жить???..(

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