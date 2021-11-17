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  • Сборная Дании будет тренироваться на ЧМ-2022 в форме с лозунгами в защиту прав человека

Сборная Дании будет тренироваться на ЧМ-2022 в форме с лозунгами в защиту прав человека

17 ноября 2021, 22:11
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На тренировочной форме сборной Дании на чемпионате мира-2022 не будет спонсорских логотипов. Вместо них будут нанесены лозунги в защиту прав человека.

«Датский футбольный союз выступал против ЧМ в Катаре, но теперь мы будем работать над изменениями в этой стране. Там есть проблемы», – сказал исполнительный директор Союза Якоб Йенсен.

  • Британская газета The Guardian зимой сообщала, что при строительстве объектов ЧМ-2022 погибло более 6700 рабочих-мигрантов.
  • Дания досрочно вышла на турнир.
  • Он пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

Источник: DBU
Дания. Суперлига Дания
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Дядя Серёжа
1637202579
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