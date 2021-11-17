«Реал» смирился с тем, что Холанд перейдет в АПЛ, и не будет за него бороться

В «Реале» оставили попытки подписать в ближайшие трансферные окна нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. В Мадриде смирились, что норвежец продолжит карьеру в АПЛ, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую телепередачу El Chiringuito.

Наибольшее шансы подписать Холанда у «Манчестер Сити» и «Челси». У лондонцев покупку игрока одобрил владелец клуба Роман Абрамович.