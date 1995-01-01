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    «Реал» смирился с тем, что Холанд перейдет в АПЛ, и не будет за него бороться

    В «Реале» оставили попытки подписать в ближайшие трансферные окна нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. В Мадриде смирились, что норвежец продолжит карьеру в АПЛ, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанскую телепередачу El Chiringuito.

    Наибольшее шансы подписать Холанда у «Манчестер Сити» и «Челси». У лондонцев покупку игрока одобрил владелец клуба Роман Абрамович.

    • Сейчас Холанд травмирован.
    • В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • Холанд – 2 й по стоимости игрок мира (150 миллионов евро).

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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