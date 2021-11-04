Отец Холанда: «Маловероятно, что Эрлинг сыграет до Рождества»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, подтвердил, что его сын, вероятно, пропустит остаток календарного года.
«Учитывая ситуацию, у Эрлинга не так все плохо, но какое-то время он еще пропустит.
Было бы здорово, если бы он провел пару матчей до Рождества, но это маловероятно», – сказал Холанд-старший.
- Норвежец восстанавливается после разрыва мышцы бедра.
- В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
- «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.
Источник: Goal.com