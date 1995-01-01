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    Отец Холанда: «Маловероятно, что Эрлинг сыграет до Рождества»

    Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, подтвердил, что его сын, вероятно, пропустит остаток календарного года.

    «Учитывая ситуацию, у Эрлинга не так все плохо, но какое-то время он еще пропустит.

    Было бы здорово, если бы он провел пару матчей до Рождества, но это маловероятно», – сказал Холанд-старший.

    • Норвежец восстанавливается после разрыва мышцы бедра.
    • В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.

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    Источник: Goal.com

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