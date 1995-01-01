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    Холанд может пропустить остаток календарного года

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил более серьезную травму, чем предполагалось изначально.

    По информации Bild, речь идет о разрыве мышцы бедра. На восстановление норвежцу может потребоваться не менее шести недель.

    Учитывая, что 18 декабря «Боруссия» проведет последний матч в этому году, 21-летний нападающий, возможно, вернется в строй уже после рождественской паузы в Бундеслиге.

    • В этом сезоне Холанд забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 10 матчах.
    • «Боруссия» идет на 2-м месте в таблице Бундеслиги, уступая лидирующей «Баварии» 1 очко.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1370

      Alex Y 14 минут назад

      Очень жаль и сборная пострадает((

      0
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      Рейтинг: +21549

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Боруссия без него слегка притухнет. (

      0
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