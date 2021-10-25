Холанд может пропустить остаток календарного года

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил более серьезную травму, чем предполагалось изначально.

По информации Bild, речь идет о разрыве мышцы бедра. На восстановление норвежцу может потребоваться не менее шести недель.

Учитывая, что 18 декабря «Боруссия» проведет последний матч в этому году, 21-летний нападающий, возможно, вернется в строй уже после рождественской паузы в Бундеслиге.