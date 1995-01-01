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    «Матч ТВ»: Кокорина предлагали «Дженоа». Команда Шевченко отказалась от игрока

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог перейти в «Дженоа».

    По информации «Матч ТВ», команде Андрея Шевченко предложили подписать 30-летнего россиянина в зимнее трансферное окно, но «Дженоа» ответил отказом.

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично.

    • Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
    • Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2984

      Иван Петров 1986 7 минут назад

      Ну Шевченко на глупого не похожь.

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    • ...
      Рейтинг: +308

      haxxproxx 12 минут назад

      Кто его куда возьмёт после срамтака? Разве что в Химки или Ротор к Ташаеву.

      0
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      Рейтинг: +2984

      Иван Петров 1986 > haxxproxx 8 минут назад

      Так воспитали - то его бомжи. Они его сделали великим игрочищем.

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