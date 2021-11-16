«Матч ТВ»: Кокорина предлагали «Дженоа». Команда Шевченко отказалась от игрока

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог перейти в «Дженоа».

По информации «Матч ТВ», команде Андрея Шевченко предложили подписать 30-летнего россиянина в зимнее трансферное окно, но «Дженоа» ответил отказом.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично.