«Матч ТВ»: Кокорина предлагали «Дженоа». Команда Шевченко отказалась от игрока

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог перейти в «Дженоа».
По информации «Матч ТВ», команде Андрея Шевченко предложили подписать 30-летнего россиянина в зимнее трансферное окно, но «Дженоа» ответил отказом.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет отдать Кокорина в аренду либо разорвать с ним контракт. Продать его будет проблематично.
- Кокорин не сыграл в 5 матчах подряд.
- Нападающий в этом сезоне провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»