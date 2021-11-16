Сергеев сбрил бороду. Он обещал сделать это после вызова в сборную

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев выполнил обещание и избавился от бороды.

26-летний футболист говорил, что побреется после дебютного приглашения в сборную России.

Нападающего вызвали в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022, но на поле он так и не вышел.

Сергеев в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.

Россияне в ноябре разгромили Кипр (6:0) и проиграли Хорватии (0:1).