Матыцин – о будущем Карпина в сборной: «Я готов поддержать любое решение тренерского штаба и РФС»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу работы тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным.
«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками.
Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», – сказал Матыцин.
- Карпин возглавил сборную 23 июля.
- Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
- Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
- Тренер не исключил, что покинет занимаемый пост до игр на вылет.
Источник: News.ru