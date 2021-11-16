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  • Матыцин – о будущем Карпина в сборной: «Я готов поддержать любое решение тренерского штаба и РФС»

Матыцин – о будущем Карпина в сборной: «Я готов поддержать любое решение тренерского штаба и РФС»

16 ноября 2021, 13:21
5

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу работы тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным.

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками.

Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», – сказал Матыцин.

  • Карпин возглавил сборную 23 июля.
  • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
  • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
  • Тренер не исключил, что покинет занимаемый пост до игр на вылет.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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derrik2000
1637058914
Мнение чиновника всегда нейтрально, т. е. мнение, как таковое, вообще отсутствует.
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Ziklop
1637072625
настоящий "передаст " поддержит любое решение и передаст подчиненным его исполнить, бабло капает , а он ничего сам не принимает , только передастом работает.
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serglider
1637128389
"Не исключил"))) Какого рожна тогда держишься за тренерское кресло? Вали тренируй Уфу, Урал или Ростов... Карпин даже на уровне РПЛ не смог ничего достичь, теперь с тем же "успехом" "рулит" сборной... И все ему, как плохому танцору, яйца мешают... Сейчас вот в отпуск лыжи навострит, потом будет ныть что времени на подготовку к стыкам ему и сборникам не хватило)))
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