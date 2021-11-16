Матыцин – о будущем Карпина в сборной: «Я готов поддержать любое решение тренерского штаба и РФС»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу работы тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным.

«Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками.

Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», – сказал Матыцин.