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    Матыцин – о будущем Карпина в сборной: «Я готов поддержать любое решение тренерского штаба и РФС»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу работы тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным.

    «Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками.

    Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», – сказал Матыцин.

    • Карпин возглавил сборную 23 июля.
    • Под его руководством россияне одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
    • Команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022 и теперь сыграет в стыковых матчах.
    • Тренер не исключил, что покинет занимаемый пост до игр на вылет.

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    Источник: News.ru

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17463

      derrik2000 1 час назад

      Мнение чиновника всегда нейтрально, т. е. мнение, как таковое, вообще отсутствует.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4277

      Semenycch 1 час назад

      Гоните это говно из сборной!

      0
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