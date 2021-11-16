Берарди – после 0:0 с Северной Ирландией: «Дух Евро-2020 все еще с Италией»

Нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал ничью с Северной Ирландией (0:0) в отборе ЧМ-2022, из-за которой итальянцы смогут пробиться в финальную часть турнира только через стыки.

«Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч. Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.

Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о «стыках» и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира», – сказал Берарди.

Первое место в группе с Италией заняла Швейцария. Она напрямую вышла на ЧМ-2022.

Стыки состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Жеребьевка стыков, которые пройдут в марте, запланирована на 26 ноября.

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