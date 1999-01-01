Отбор ЧМ-2022. Швейцария разгромила Болгарию и вышла на чемпионат мира, Италия – в стыковых матчах

В десятом туре отбора ЧМ-2022 в группе C состоялись два заключительных матча.

Швейцария дома крупно победила Болгарию и получила прямую путевку на чемпионат мира.

Италия сыграла вничью с Северной Ирландией и в марте будет бороться за попадание на мировое первенство в стыковых матчах.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа C. 10-й тур

Швейцария – Болгария – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Окафор, 48; 2:0 – Варгас, 57; 3:0 – Иттен, 72; 4:0 – Фройлер, 90+1.

Северная Ирландия – Италия – 0:0 (0:0)

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