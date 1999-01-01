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    Отбор ЧМ-2022. Швейцария разгромила Болгарию и вышла на чемпионат мира, Италия – в стыковых матчах

    В десятом туре отбора ЧМ-2022 в группе C состоялись два заключительных матча.

    Швейцария дома крупно победила Болгарию и получила прямую путевку на чемпионат мира.

    Италия сыграла вничью с Северной Ирландией и в марте будет бороться за попадание на мировое первенство в стыковых матчах.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа C. 10-й тур

    Швейцария – Болгария – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Окафор, 48; 2:0 – Варгас, 57; 3:0 – Иттен, 72; 4:0 – Фройлер, 90+1.

    Северная Ирландия – Италия – 0:0 (0:0)

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +131

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Даже чемпионы Европы в стыках. Март будет интересным ))) Завтра еще Нидерланды будут биться в последнем решающем матче...Поглядим.

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      Рейтинг: +2676

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Да. Италия , Португалия , Швеция. Сильные сборные. И примкнувшая к ним Россия. Охренненный состав для стыков.

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      Рейтинг: +26043

      Боцман59rus 29 минут назад

      _Швейцарцы молодцы, макаронников даже минимальная победа не устраивала над британцами, это при том, что северяне два100%
      момента не реализовали.
      Наших, особо огорчившихся болельщиков хочу обрадовать, весной у нас будет свой Евро, с участием Италии и Португалии, на хер Катар>)))

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      Рейтинг: +14355

      Persona_non_Grata > Боцман59rus 11 минут назад

      Попадет команда занявшая 3-е место - как ни-будь осилим , а потом опять поставим защитные редуты , отстоим 0-0 и по пенальти пройдем ))) Больше оптимизма , товарищъ )))

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