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    Осинькин: «Крылья Советов» обязаны созидать, не упрощать, не отбиваться»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поговорил об игровой философии команды. От нее самарцы не готовы отказываться даже в угоду результату.

    – Когда «Крылья» проиграли три стартовых тура, возникли у вас сомнения в правильности предсезонной работы? Или знали, что все наладится?

    – Сомнений в верности выбранного пути не было. Были в наборе очков и в том, что все вокруг примут несоответствие ожиданиям. Хоть и рассчитывали после прошлого сезона, что к первым шагам в РПЛ молодой команды отнесутся с пониманием, говорили футболистам: «Давайте все же не отказываться от своей игры, не упрощать, не отбиваться, какими бы ни были первые результаты. Мы обязаны созидать».

    Те три поражения не оставили ощущения безысходности и однозначного превосходства соперников. Точно так же в следующих встречах нам в чем-то воздалось, где-то немного повезло.

    • Осинькин работает в команде с прошлого года.
    • Команда идет в РПЛ на 6-м месте.
    • Следующий соперник – «Урал» (20 ноября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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