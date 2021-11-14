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  • Осинькин: «Крылья Советов» обязаны созидать, не упрощать, не отбиваться»

Осинькин: «Крылья Советов» обязаны созидать, не упрощать, не отбиваться»

14 ноября 2021, 09:31
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поговорил об игровой философии команды. От нее самарцы не готовы отказываться даже в угоду результату.

– Когда «Крылья» проиграли три стартовых тура, возникли у вас сомнения в правильности предсезонной работы? Или знали, что все наладится?

– Сомнений в верности выбранного пути не было. Были в наборе очков и в том, что все вокруг примут несоответствие ожиданиям. Хоть и рассчитывали после прошлого сезона, что к первым шагам в РПЛ молодой команды отнесутся с пониманием, говорили футболистам: «Давайте все же не отказываться от своей игры, не упрощать, не отбиваться, какими бы ни были первые результаты. Мы обязаны созидать».

Те три поражения не оставили ощущения безысходности и однозначного превосходства соперников. Точно так же в следующих встречах нам в чем-то воздалось, где-то немного повезло.

  • Осинькин работает в команде с прошлого года.
  • Команда идет в РПЛ на 6-м месте.
  • Следующий соперник – «Урал» (20 ноября).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (4)
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portero
1636874694
Хорошо играют Крылья, пожалую игра с Локо была худшей, в атаке мало что получалось. В других же с реализацией плохо было, да и судейки свистели в другую сторону.
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NewLife
1636881760
Восхищаюсь Осинькиным. Без 3,14здежа, все по делу.
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paracetamol
1636883233
Уйдут от тебя Зинька, Сергеев, Ежов зимой, что будешь говорить?
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