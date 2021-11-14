Осинькин: «Крылья Советов» обязаны созидать, не упрощать, не отбиваться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поговорил об игровой философии команды. От нее самарцы не готовы отказываться даже в угоду результату.

– Когда «Крылья» проиграли три стартовых тура, возникли у вас сомнения в правильности предсезонной работы? Или знали, что все наладится?

– Сомнений в верности выбранного пути не было. Были в наборе очков и в том, что все вокруг примут несоответствие ожиданиям. Хоть и рассчитывали после прошлого сезона, что к первым шагам в РПЛ молодой команды отнесутся с пониманием, говорили футболистам: «Давайте все же не отказываться от своей игры, не упрощать, не отбиваться, какими бы ни были первые результаты. Мы обязаны созидать».

Те три поражения не оставили ощущения безысходности и однозначного превосходства соперников. Точно так же в следующих встречах нам в чем-то воздалось, где-то немного повезло.