Отбор ЧМ-2022. Норвегия дома сыграла вничью с Латвией, Турция на глазах президента Эрдогана забила шесть голов Гибралтару

Сборная Норвегии потеряла очки в девятом туре отборочной группы ЧМ-2022. Норвежцы дома не справились с Латвией. В то же время у хозяев беспроигрышная серия из шести встреч.

В другой встрече Турция дома разгромила Гибралтар, догнав в таблице Норвегию. Перед последним туром команды делят второе место и по-прежнему претендуют на прямую путевку в Катар.

На встрече в Стамбуле присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Матч обслуживал украинец Сергей Бойко.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 9-й тур

Норвегия – Латвия – 0:0

Турция – Гибралтар – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Актюркоглу, 11; 2:0 – Дервисоглу, 38; 3:0 – Дервисоглу, 41; 4:0 – Демирал, 65; 5:0 – Дурсун, 81; 6:0 – Мюлдюр, 85.

Удаления: нет – Оливеро, 22.

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