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    Отбор ЧМ-2022. Норвегия дома сыграла вничью с Латвией, Турция на глазах президента Эрдогана забила шесть голов Гибралтару

    Сборная Норвегии потеряла очки в девятом туре отборочной группы ЧМ-2022. Норвежцы дома не справились с Латвией. В то же время у хозяев беспроигрышная серия из шести встреч.

    В другой встрече Турция дома разгромила Гибралтар, догнав в таблице Норвегию. Перед последним туром команды делят второе место и по-прежнему претендуют на прямую путевку в Катар.

    На встрече в Стамбуле присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Матч обслуживал украинец Сергей Бойко.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа G. 9-й тур

    Норвегия – Латвия – 0:0

    Турция – Гибралтар – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Актюркоглу, 11; 2:0 – Дервисоглу, 38; 3:0 – Дервисоглу, 41; 4:0 – Демирал, 65; 5:0 – Дурсун, 81; 6:0 – Мюлдюр, 85.

    Удаления: нет – Оливеро, 22.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1131

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Знает Эрдоган на какие матчи приезжать чтобы не позориться)))

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      Рейтинг: +6161

      vladik12 > Frankfurt Am Main 3 минуты назад

      Внатуре. Пишут, что на матчи с топами не ходит.

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