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    До «Дженоа» Шевченко мог возглавить «Боруссию» Д или сборную Турции

    Стало известно, какие варианты продолжения карьеры были у экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко до подписания контракта с «Дженоа».

    По информации Metaratings, заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляли сборная Турции и дортмундская «Боруссия».

    Были у тренера контакты и с другими клубами Бундеслиги, а также с представителями команд АПЛ.

    • Шевченко возглавил «Дженоа» в прошлое воскресенье, заключив контракт до 2024 года.
    • Команда идет на 17-м месте в Серии А.
    • Украинец оставался без работы с 1 августа.

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    Источник: Metaratings

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