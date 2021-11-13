До «Дженоа» Шевченко мог возглавить «Боруссию» Д или сборную Турции

Стало известно, какие варианты продолжения карьеры были у экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко до подписания контракта с «Дженоа».
По информации Metaratings, заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляли сборная Турции и дортмундская «Боруссия».
Были у тренера контакты и с другими клубами Бундеслиги, а также с представителями команд АПЛ.
- Шевченко возглавил «Дженоа» в прошлое воскресенье, заключив контракт до 2024 года.
- Команда идет на 17-м месте в Серии А.
- Украинец оставался без работы с 1 августа.
Источник: Metaratings