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    Клаудиньо не тренируется с «Зенитом» из-за болезни

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

    «Пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках.

    Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса – он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям.

    Все остальные в строю за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме», – сказал Семак.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14907

      Garrincha58 2 часа назад

      бедный заболел, а скорее всего домой отпустили всё равно ближайшую игру пропускает

      0
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      Рейтинг: +14255

      paracetamol 2 часа назад

      Миша не хуже, сухарь с Уралом сделал! А Клаудиньо одеваться теплее надо, не Бразилия, однако!

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