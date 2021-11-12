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Клаудиньо не тренируется с «Зенитом» из-за болезни

12 ноября 2021, 15:45
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

«Пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках.

Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса – он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям.

Все остальные в строю за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 14 туров.
  • Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (19 ноября).

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Крицюк Станислав Кузяев Далер Дуглас Сантос Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (3)
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paracetamol
1636722600
Миша не хуже, сухарь с Уралом сделал! А Клаудиньо одеваться теплее надо, не Бразилия, однако!
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Garrincha58
1636722830
бедный заболел, а скорее всего домой отпустили всё равно ближайшую игру пропускает
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