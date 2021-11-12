Клаудиньо не тренируется с «Зенитом» из-за болезни

бедный заболел, а скорее всего домой отпустили всё равно ближайшую игру пропускает
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.
«Пока, к сожалению, с нами не работают Далер Кузяев и Стас Крицюк. Эти два игрока не участвуют в тренировках.
Магомед Оздоев работает в общей группе с небольшими исключениями, то же самое касается Дугласа Сантоса – он начал частично работать в общей группе. Думаю, через два-три дня он приступит к полноценным занятиям.
Все остальные в строю за исключением Клаудиньо, он немного приболел и не занимается. Все остальные игроки работают со вчерашнего дня в нашем обычном режиме», – сказал Семак.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 14 туров.
- Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (19 ноября).