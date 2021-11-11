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  • Отбор ЧМ-2022. Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией и другие результаты

Отбор ЧМ-2022. Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией и другие результаты

11 ноября 2021, 22:09
8

Завершились еще три матча девятого тура отбора ЧМ-2022.

В группе A Азербайджан потерпел домашнее поражение от Люксембурга со счетом 1:3.

Грузия обыграла лидера группы B Швецию благодаря двум голам полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

В группе J Северная Македония на выезде разгромила Армению со счетом 5:0. Хет-трик в активе Эниса Барди.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа A. 9-й тур

Азербайджан – Люксембург – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Родригес, 67; 0:2 – Тилль, 78; 1:2 – Салахли, 83; 1:3 – Родригес, 90+1.

Удаление: Муталимов, 21 – нет.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 9-й тур

Грузия – Швеция – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 61; 2:0 – Кварацхелия, 78.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 9-й тур

Армения – Северная Македония – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Трайковски, 22; 0:2 – Барди, 36; 0:3 – Барди, 66 (с пенальти); 0:4 – Ристовски, 79; 0:5 – Барди, 90 (с пенальти).

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (8)
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житель СПб
1636657887
Комплимент Хвичи! Обыграли Швецию...
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CSKA57
1636657892
Грузия приятно удивила. С победой!
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Fusballer
1636658246
Неожиданно. И Хвича молодец!
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ARSteven89
1636659547
На мажорной ноте перспективная сборная Грузии закончила свой отборочный цикл, обыграв Швецию, где Златан, Исак, Форсберг, Линделёф, Аугустинссон, Классон, Ольссон и так далее, сделали всё, чтобы поиграть дополнительные стыковые в марте)))
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Hektor 84
1636663439
Хвича сделал подгон Испании! После такого клубы Ла лиги обратят на него внимание. А вот Мхитаряна жаль. Такая звезда и слабая сборная.
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Блямба
1636694710
Златан приехал посмотреть на Хвичу..
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zigbert
1636734737
Грузины молодцы, победили сильного соперника, да и Хвича набрал себе дивидендов.
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