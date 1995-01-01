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    Отбор ЧМ-2022. Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией и другие результаты

    Завершились еще три матча девятого тура отбора ЧМ-2022.

    В группе A Азербайджан потерпел домашнее поражение от Люксембурга со счетом 1:3.

    Грузия обыграла лидера группы B Швецию благодаря двум голам полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

    В группе J Северная Македония на выезде разгромила Армению со счетом 5:0. Хет-трик в активе Эниса Барди.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа A. 9-й тур

    Азербайджан – Люксембург – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Родригес, 67; 0:2 – Тилль, 78; 1:2 – Салахли, 83; 1:3 – Родригес, 90+1.

    Удаление: Муталимов, 21 – нет.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 9-й тур

    Грузия – Швеция – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 61; 2:0 – Кварацхелия, 78.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 9-й тур

    Армения – Северная Македония – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Трайковски, 22; 0:2 – Барди, 36; 0:3 – Барди, 66 (с пенальти); 0:4 – Ристовски, 79; 0:5 – Барди, 90 (с пенальти).

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +719

      ARSteven89 1 час назад

      На мажорной ноте перспективная сборная Грузии закончила свой отборочный цикл, обыграв Швецию, где Златан, Исак, Форсберг, Линделёф, Аугустинссон, Классон, Ольссон и так далее, сделали всё, чтобы поиграть дополнительные стыковые в марте)))

      0
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      Рейтинг: +9356

      Fusballer 1 час назад

      Неожиданно. И Хвича молодец!

      1
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      Рейтинг: +3027

      CSKA57 1 час назад

      Грузия приятно удивила. С победой!

      1
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      Рейтинг: +12254

      житель СПб 1 час назад

      Комплимент Хвичи! Обыграли Швецию...

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