Отбор ЧМ-2022. Дубль Кварацхелии принес Грузии победу над Швецией и другие результаты

Завершились еще три матча девятого тура отбора ЧМ-2022.

В группе A Азербайджан потерпел домашнее поражение от Люксембурга со счетом 1:3.

Грузия обыграла лидера группы B Швецию благодаря двум голам полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

В группе J Северная Македония на выезде разгромила Армению со счетом 5:0. Хет-трик в активе Эниса Барди.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа A. 9-й тур

Азербайджан – Люксембург – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Родригес, 67; 0:2 – Тилль, 78; 1:2 – Салахли, 83; 1:3 – Родригес, 90+1.

Удаление: Муталимов, 21 – нет.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа B. 9-й тур

Грузия – Швеция – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 61; 2:0 – Кварацхелия, 78.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа J. 9-й тур

Армения – Северная Македония – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Трайковски, 22; 0:2 – Барди, 36; 0:3 – Барди, 66 (с пенальти); 0:4 – Ристовски, 79; 0:5 – Барди, 90 (с пенальти).

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