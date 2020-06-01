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    Головин – 6-й капитан сборной при Карпине. У Черчесова за 57 матчей было столько же

    Полузащитник «Монако» Александр Головин выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром.

    Валерий Карпин в шести матчах на посту главного тренера сборной России задействовал шесть капитанов. Это столько же, сколько у Станислава Черчесова за 57 матчей.

    • Карпин принял сборную летом.
    • Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр. Начало – в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии27
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      Рейтинг: +8002

      GoLenaStop 10 секунд назад

      А, пройдите тест!
      Отправтье в ответ цифру, по выбору...

      "капитан сборной РФ" при Карпине должен быть таким, как:
      1 - Зам. ген. директора по производству мясных продуктов
      2 - Бригадир комбайнеров
      3 - Смотрящий вахты газовиков и нефтяников
      4 - Военпред оборонного предприятия
      5 - Игрок в ногомяч
      Хи!...

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      Рейтинг: +10

      rebekkavorono 44 минуты назад

      Pазвpатные дeвки жаждyт сeкca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков), пpосто cекc, вот ---- http://clmp.me/u/WHGQU

      0
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      Рейтинг: +9936

      alex1951 > rebekkavorono 40 минут назад

      А сам ,чё ,не могешь?
      Давай 3.14 з дуй к Дрочкадзю ,он сегодня свободен!

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      Рейтинг: +12602

      Hektor 84 45 минут назад

      Автор намекает на то что кроме дрочера и некому повязку доверить))) насрать сколько там будет капитанов, главное чтоб сборная побеждала!

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      Рейтинг: +341

      Forvard47 1 час назад

      правильно, а дзюба пусть идет нах**!

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      Рейтинг: +2345

      Klaido > Forvard47 1 час назад

      он давно на нем)))

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      Рейтинг: +9936

      alex1951 1 час назад

      Головин - от слова Голова...так и надо.....Глава ,голова команды. И нечего,тут кому то корчить из себя.....Можно подумать ,что Дзюбкадрочкин ,тот самый чел,который принес славу Росфутболу ....
      С Головиным ,даже не один скандал не связан....
      Короче ,вперед ,обновленная карпинская сборная ,команда за тебя ! Охонь!!!

      2
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      Рейтинг: +22032

      bset 1 час назад

      Хоть в целом Карпин красавчик, но вот чехарды с капитанской повязкой я не пойму. Ну дай ты одному самому опытному, даже если считаешь это просто тряпкой. У нас большинство чиновников считает людей просто биомусором, который просто под ногами путается. Представляете, что было бы, если бы они не только так думали, но и открыто говорили?

      4
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      Рейтинг: +9936

      alex1951 > bset 1 час назад

      Что то ,товарищ,вы не по теме......

      1
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      Рейтинг: +22032

      bset > alex1951 1 час назад

      Да уж, понесло меня. Такие времена...

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      Рейтинг: +2429

      BlackMurder > bset 43 минуты назад

      Его только поставили тренером, он наигрывает сборную петухов, Головин и миранчук это первые два капитана, с евро стажем, голова, шарит нормально

      0
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      Рейтинг: +5516

      sochi-2013 1 час назад

      Позорище! Что бы на это сказал Шестернёв или Блохин, да и Дасаев мог бы это оценить. Клоун обесценил заслуги великих!
      Слов нет, К03ЛИЩЕ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +9308

      playsh > sochi-2013 1 час назад

      Клоун,похоже,ты.Не надо лезть в работу команды,развелось умников.

      7
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      Рейтинг: +5516

      sochi-2013 > playsh 1 час назад

      Щенок, закрой поддувало!.
      Карпин назвал капитанскую повязку «просто тряпочкой», из-за чего он в каждом матче передает ее другому игроку.

      1
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      Рейтинг: +17

      Федотов - слизь > sochi-2013 1 час назад

      5
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      Рейтинг: +5516

      sochi-2013 > Федотов - слизь 1 час назад

      Посмотри таблицу, слизняк!

      1
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      Рейтинг: +3272

      R_a_i_n > sochi-2013 1 час назад

      Кобелек залаил тут)))

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      Рейтинг: +9936

      alex1951 > playsh 1 час назад

      Пусть ,этот выкидыш ,опубликует свою фотку ,а мы пошлем Карпуше ,тот проксероксирует её на туалетной бумаге (мноха раз) и при посещений МЭ и ЖЁ найдет применение.
      Вообщем чую ,что вызвал огонь на себя))) Согласны?

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      Рейтинг: +9308

      playsh > sochi-2013 1 час назад

      Не здохни от желчи,юродивый,тряпочку вместо бабочки нацепи.

      3
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      Рейтинг: +9308

      playsh > alex1951 1 час назад

      Всё нормально, с уродами именно так и надо.

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      Рейтинг: +17

      Федотов - слизь > sochi-2013 1 час назад



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      Рейтинг: +9936

      alex1951 > playsh 46 минут назад

      Пить не умеет,падла.....не закусывает.....и вот так
      появляется ,,белая горячка,, .......эх-х теряем ,теряем био-материал)))

      1
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      Рейтинг: +5516

      sochi-2013 > playsh 13 минут назад

      Убогонький, тоже никак не определишься, в какой ходить-в МЕ или в ЖО?
      Учи русский, а то так неучем и Сдохнешь, недоумок.

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      Рейтинг: +9308

      playsh 1 час назад

      Что,писать больше не о чем?Сборная ещё не сформирована,не устаканилось ещё ничего,а вам всё капитан нужен.На ЧМ-22 будет Вам капитан - настоящий,который своей игрой на отборе заслужит.

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      Рейтинг: +117

      Боров мясной 2 часа назад

      Голова может и сломаться.

      1
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      Рейтинг: +3759

      neim 2 часа назад

      В историю можно не только попасть, но и вляпаться в нее 🙄🙄🙄.

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