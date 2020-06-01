Головин – 6-й капитан сборной при Карпине. У Черчесова за 57 матчей было столько же

Полузащитник «Монако» Александр Головин выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром.

Валерий Карпин в шести матчах на посту главного тренера сборной России задействовал шесть капитанов. Это столько же, сколько у Станислава Черчесова за 57 матчей.