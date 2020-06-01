Головин – 6-й капитан сборной при Карпине. У Черчесова за 57 матчей было столько же

А, пройдите тест!
Отправтье в ответ цифру, по выбору...
"капитан сборной РФ" при Карпине должен быть таким, как:
1 - Зам. ген. директора по производству мясных продуктов
2 - Бригадир комбайнеров
3 - Смотрящий вахты газовиков и нефтяников
4 - Военпред оборонного предприятия
5 - Игрок в ногомяч
Хи!...
Полузащитник «Монако» Александр Головин выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром.
Валерий Карпин в шести матчах на посту главного тренера сборной России задействовал шесть капитанов. Это столько же, сколько у Станислава Черчесова за 57 матчей.
- Карпин принял сборную летом.
- Он ее вывел как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр. Начало – в 20:00 мск.