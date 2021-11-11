Сауль может перейти в «Барселону» в январе

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации El Chiringuito TV, 26-летний испанец в январе может перейти в «Барселону».
Летом сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля. В итоге нападающий вернулся в мадридский клуб, а полузащитник ушел в аренду в «Челси» с правом выкупа.
- Сауль провел 2 матча в этом сезоне АПЛ.
- Его рыночная цена – 55 миллионов евро.
Источник: El Chiringuito TV