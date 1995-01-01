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    Смит-Роу: «Арсенал» выделил мне повара. Он ежедневно приходит и готовит для меня и мамы»

    Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу рассказал, как клуб помогает ему в быту. Игроку и его маме не приходится готовить.

    «Арсенал» выделил мне шеф-повара. Его зовут Крис, и он приходит ко мне домой каждый день. Я живу с мамой. Крис готовит для меня и для нее», – сообщил Смит-Роу.

    • Контракт игрока с «Арсеналом» действует до 2026 года.
    • Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии.
    • 21-летний игрок стоит 18 миллионов евро.

    Смит-Роу: «Мной интересовался «Тоттенхэм», но я полон решимости добиться успеха в «Арсенале»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

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