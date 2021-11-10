Смит-Роу: «Арсенал» выделил мне повара. Он ежедневно приходит и готовит для меня и мамы»

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу рассказал, как клуб помогает ему в быту. Игроку и его маме не приходится готовить.

«Арсенал» выделил мне шеф-повара. Его зовут Крис, и он приходит ко мне домой каждый день. Я живу с мамой. Крис готовит для меня и для нее», – сообщил Смит-Роу.

Контракт игрока с «Арсеналом» действует до 2026 года.

Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии.

21-летний игрок стоит 18 миллионов евро.

Смит-Роу: «Мной интересовался «Тоттенхэм», но я полон решимости добиться успеха в «Арсенале»