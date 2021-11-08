Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии; Рэшфорд, Маунт, Шоу и Уорд-Проус отзаявлены

В составе сборной Англии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.
Дебютный вызов в команду получил получил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу.
Кроме того, из заявки исключили нападающего Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), хавбеков Джеймса Уорд-Проуса («Саутгемптон») и Мэйсона Маунта («Челси»), а также левого защитника Люка Шоу («Манчестер Юнайтед»).
- Англия сыграет с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября).
- Команда набрала 20 очков в 8 турах отбора и лидирует в группе.
Источник: Сайт сборной Англии