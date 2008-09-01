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    Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии; Рэшфорд, Маунт, Шоу и Уорд-Проус отзаявлены

    В составе сборной Англии на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 произошли изменения.

    Дебютный вызов в команду получил получил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу.

    Кроме того, из заявки исключили нападающего Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»), хавбеков Джеймса Уорд-Проуса («Саутгемптон») и Мэйсона Маунта («Челси»), а также левого защитника Люка Шоу («Манчестер Юнайтед»).

    • Англия сыграет с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября).
    • Команда набрала 20 очков в 8 турах отбора и лидирует в группе.

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    Источник: Сайт сборной Англии

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