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    AS: «Барселона» уволила тренера по физподготовке и физиотерапевта. Это решение Хави

    В «Барселоне» произошли первые кадровые перестановки после назначения Хави на пост главного тренера клуба.

    По информации AS, 41-летний испанец уволил тренера по физподготовке Альберта Роке и главного физиотерапевта команды Хуанхо Брау.

    Их посты займут Иван Торрес и Карлес Ногейра, работавший с Хави в «Аль-Садде».

    Напомним, сегодня Хави провел первую тренировку в «Барселоне».

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

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    Источник: AS

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    09.11.2021 22:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9245

      playsh 40 минут назад

      Всё правильно,капитан собирает свою команду,своих соратников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Demgel 1 час назад

      Народ, а кто более шустрит за Барсу напишите кого может Барса подписать зимой или кого хочет в команде видеть Хави?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11219

      DeStar > Demgel 48 минут назад

      денег у барсы нет чтобы кого-то хотеть видеть

      0
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      Рейтинг: +29

      Demgel > DeStar 47 минут назад

      Может свободных агентов или аренда?

      0
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      Рейтинг: +9245

      playsh > Demgel 36 минут назад

      Зайдите на русско-язычный сайт Барсы,вам понравится.

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      Рейтинг: +29

      Demgel > playsh 29 минут назад

      Ок)

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