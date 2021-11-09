AS: «Барселона» уволила тренера по физподготовке и физиотерапевта. Это решение Хави

В «Барселоне» произошли первые кадровые перестановки после назначения Хави на пост главного тренера клуба.

По информации AS, 41-летний испанец уволил тренера по физподготовке Альберта Роке и главного физиотерапевта команды Хуанхо Брау.

Их посты займут Иван Торрес и Карлес Ногейра, работавший с Хави в «Аль-Садде».

Напомним, сегодня Хави провел первую тренировку в «Барселоне».