Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави приступил к работе с командой.

Сегодня, 9 ноября, состоялась первая тренировка каталонцев под руководством 41-летнего специалиста.

На занятии присутствовал президент клуба Жоан Лапорта и другие руководители.

Xavi's first speech with the players pic.twitter.com/fPLutgHtQY