Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави приступил к работе с командой.

    Сегодня, 9 ноября, состоялась первая тренировка каталонцев под руководством 41-летнего специалиста.

    На занятии присутствовал президент клуба Жоан Лапорта и другие руководители.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
    • До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +129

      3meeeD 1 час назад

      И спросил,а где лео?нету?***** тут быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -174

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надеюсь дадут время а то из этого мусора конфетку не риально сделать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91018
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68090
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru