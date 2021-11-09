Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави приступил к работе с командой.
Сегодня, 9 ноября, состоялась первая тренировка каталонцев под руководством 41-летнего специалиста.
На занятии присутствовал президент клуба Жоан Лапорта и другие руководители.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
- До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».
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Источник: Официальный сайт «Барселоны»