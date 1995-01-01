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    Каррера посоветовал Миранчуку перейти из «Аталанты» в «Сассуоло»

    БЫвший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посоветовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку перейти в «Сассуоло».

    «Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается.

    Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», – сказал Каррера.

    • По информации Calciomercato, зимой Миранчук сменит команду.
    • В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 8 матчах за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды из Бергамо с 18 сентября.

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    Источник: «Чемпионат»

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