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    Сергеев – о вызове в сборную: «Узнал из соцсетей, поначалу даже не осознавал»

    Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопросы о своем дебютном приглашении в сборную России.

    «О вызове в сборную узнал из соцсетей. Мне скинула эту новость пресс-служба «Крыльев Советов». Обрадовался, сразу куча звонков и сообщений от семьи, друзей. Очень рад был. Готов помогать команде.

    Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

    Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: «Попал и попал». А потом уже понял и только положительные эмоции.

    Говорил, что если попаду в сборную, то сбрею бороду? Да, было такое. Если сказал – надо выполнять. Когда вернусь из расположения сборной, тогда и побреюсь», – сказал Сергеев.

    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • Сергеев в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    08.11.2021 23:57
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