Сергеев – о вызове в сборную: «Узнал из соцсетей, поначалу даже не осознавал»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев ответил на вопросы о своем дебютном приглашении в сборную России.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Мне скинула эту новость пресс-служба «Крыльев Советов». Обрадовался, сразу куча звонков и сообщений от семьи, друзей. Очень рад был. Готов помогать команде.

Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: «Попал и попал». А потом уже понял и только положительные эмоции.

Говорил, что если попаду в сборную, то сбрею бороду? Да, было такое. Если сказал – надо выполнять. Когда вернусь из расположения сборной, тогда и побреюсь», – сказал Сергеев.