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    «Химки» не собираются зимой продавать Лантратова

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансферные слухи вокруг вратаря команды Ильи Лантратова.

    Сообщалось, что «Спартак» готов купить 25-летнего футболиста зимой за сумму не более 2 миллионов евро.

    «Это не более, чем слухи. «Спартак» к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона», – сказал Терюшков.

    • В текущем сезоне Лантратов пропустил 22 гола в 15 матчах.
    • Он попал в состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Это дебютный вызов голкипера в национальную команду.

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    Источник: Sport24

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    08.11.2021 22:44
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