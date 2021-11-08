«Химки» не собираются зимой продавать Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансферные слухи вокруг вратаря команды Ильи Лантратова.
Сообщалось, что «Спартак» готов купить 25-летнего футболиста зимой за сумму не более 2 миллионов евро.
«Это не более, чем слухи. «Спартак» к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона», – сказал Терюшков.
- В текущем сезоне Лантратов пропустил 22 гола в 15 матчах.
- Он попал в состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Это дебютный вызов голкипера в национальную команду.
Источник: Sport24