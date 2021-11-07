Фернандеш – после поражения в дерби: «Каждый в «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после поражения от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:2). Оба гола были забиты в первом тайме.

«Нужно меньше говорить и больше делать. Мы должны измениться. Того, что было сделано, недостаточно.

Если мы хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», то должны делать больше. Сейчас мы не на одном уровне. Каждый должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно, в чем можно прибавить», – сказал португалец.

«Манчестер Юнайтед» в домашнем дерби нанес только 1 удар в створ.

Команда Уле-Гуннара Сульшера идет в АПЛ 5-й.

идет в АПЛ 5-й. Следующий соперник – «Уотфорд» (20 ноября).

Де Хеа – после поражения в дерби: «Больно»