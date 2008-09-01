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    Фернандеш – после поражения в дерби: «Каждый в «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после поражения от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:2). Оба гола были забиты в первом тайме.

    «Нужно меньше говорить и больше делать. Мы должны измениться. Того, что было сделано, недостаточно.

    Если мы хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», то должны делать больше. Сейчас мы не на одном уровне. Каждый должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно, в чем можно прибавить», – сказал португалец.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      v.v.navashinsky 3 минуты назад

      Если сравнить матчи с Тоттенхэмом и Манчестер Сити,то это были две разные команды Манчестер Юнайтед.

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