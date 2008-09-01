Фернандеш – после поражения в дерби: «Каждый в «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно»

Если сравнить матчи с Тоттенхэмом и Манчестер Сити,то это были две разные команды Манчестер Юнайтед.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался после поражения от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:2). Оба гола были забиты в первом тайме.
«Нужно меньше говорить и больше делать. Мы должны измениться. Того, что было сделано, недостаточно.
Если мы хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», то должны делать больше. Сейчас мы не на одном уровне. Каждый должен посмотреть в зеркало и увидеть, что он делает неправильно, в чем можно прибавить», – сказал португалец.
- «Манчестер Юнайтед» в домашнем дерби нанес только 1 удар в створ.
- Команда Уле-Гуннара Сульшера идет в АПЛ 5-й.
- Следующий соперник – «Уотфорд» (20 ноября).
Де Хеа – после поражения в дерби: «Больно»