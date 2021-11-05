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    «Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае

    «Барселона» намерена усилить атаку нападающим «Бейджин Гуоань» Седриком Бакамбу, утверждает AS.

    По информации источника, каталонцы собираются бесплатно подписать 30-летнего футболиста в январе, когда истечет его контракт с китайским клубом.

    Конголезец должен заменить в составе «Барсы» Серхио Агуэро, который выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

    • Бакамбу уже выступал в Испании за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
    • После он перешел в «Бейджин Гуоань», где забил 58 голов в 87 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: AS

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