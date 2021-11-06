«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае

«Барселона» намерена усилить атаку нападающим «Бейджин Гуоань» Седриком Бакамбу, утверждает AS.

По информации источника, каталонцы собираются бесплатно подписать 30-летнего футболиста в январе, когда истечет его контракт с китайским клубом.

Конголезец должен заменить в составе «Барсы» Серхио Агуэро, который выбыл как минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.