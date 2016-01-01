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    Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно

    Нападающий «Зенита» Сердара Азмуна может в январе стать игроком «Лиона», пишет L’Equipe.

    По информации источника, 26-летний футболист остается приоритетной целью французского клуба в зимнее трансферное окно.

    «Лион» не хочет ждать лета, когда иранец станет свободным агентом, поскольку атака команды нуждается в срочном усилении из-за грядущего Кубка африканских наций, куда уедут несколько форвардов.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: L’Equipe

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