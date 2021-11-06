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  • Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно

Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно

6 ноября 2021, 11:24
11

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может в январе стать игроком «Лиона», пишет L’Equipe.

По информации источника, 26-летний футболист остается приоритетной целью французского клуба в зимнее трансферное окно.

«Лион» не хочет ждать лета, когда иранец станет свободным агентом, поскольку атака команды нуждается в срочном усилении из-за грядущего Кубка африканских наций, куда уедут несколько форвардов.

  • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (11)
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+50/-50
1636187720
Отпустите иранца в Европу.
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paracetamol
1636190588
С не.грами играть? Тьфу!
Ответить
R_a_i_n
1636191501
Переговоры с Зюбой вести будут?
Ответить
Форвард 79
1636211084
У нас Азмун только по акции Купи Азмуна и Дзюбу получиш бесплатно!))
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Вомбат
1636222970
Вообще-то все публикации из Франции и Германии, в которых упоминается Азмун, явля.тся отличным источником, для российских спортивных СМИ, которые не знают, что писать. Вот и в этой статье написано, что Лион рассматривает две кандидатуры на позицию форварда -- Азмуна и Корону из Порту. Бомбардир пишет, что Лион хочет Азмуна, а про Корону молчит. Все российские спортивные СМИ подхватывают. Потом какой-нибудь журналист, имеющий косвенный выход на Лион через друзей-знакомых спрашивает правда ли им так нужен Азмун. Лион отвечает, что есл удастся подписать Корону, Азмун может идети лесом. Бомардиры с Чемпионатами тут же пишут, что на самом деле Лиону Азмун на фиг не нужен. Потом Корону не подписывают потому, что дорого, и тема Азмуна поднимается снова. И так далее без конца.
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житель СПб
1636302948
Срочно: или новый контракт, или продажа зимой. Это - если деловой подход.
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житель СПб
1636303606
Как надо зарабатывать деньги: за сколько бы Лион не купил Азмуна, заключив с ним контракт, он сможет летом его перепродать миллионов на 10 больше...
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