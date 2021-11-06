Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может в январе стать игроком «Лиона», пишет L’Equipe.
По информации источника, 26-летний футболист остается приоритетной целью французского клуба в зимнее трансферное окно.
«Лион» не хочет ждать лета, когда иранец станет свободным агентом, поскольку атака команды нуждается в срочном усилении из-за грядущего Кубка африканских наций, куда уедут несколько форвардов.
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: L’Equipe