Азмун остается приоритетной целью «Лиона» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может в январе стать игроком «Лиона», пишет L’Equipe.

По информации источника, 26-летний футболист остается приоритетной целью французского клуба в зимнее трансферное окно.

«Лион» не хочет ждать лета, когда иранец станет свободным агентом, поскольку атака команды нуждается в срочном усилении из-за грядущего Кубка африканских наций, куда уедут несколько форвардов.