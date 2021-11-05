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  • Карпин – о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь»

Карпин – о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь»

5 ноября 2021, 18:16
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к давлению в футболе.

– Сергей Балахнин высказался, что каждого предыдущего тренера сборной России по итогам их работы смешивали с неприятной субстанцией. Соглашаясь на эту работу, у вас было время, чтобы обдумать в том числе и этот фактор?

– Мне не нужно было время для этого. Все это понятно и так. Я не знаю ни одного тренера, который бы закончил тренировать, потому что он умер. Тогда, наверное, говорили бы только хорошее.

А так – да, тренеров увольняют, их смешивают после этого с субстанцией. Это жизнь, тебя могут смешать с говном, это так. Все тренеры когда-то начинают тренировать и когда-то заканчивают. Как правило, заканчивают тренировать из-за неудачных результатов.

– Разные масштабы. Одно дело провалиться, условно, в «Ростове» или даже в «Спартаке», другое дело в сборной, когда начнется ад по всем федеральным каналам.

– У меня было время, чтобы все это обдумать, но, повторюсь, это априори понятно, для этого не нужно сидеть и думать. За полсекунды ясно.

Как и разница между недовольством пяти человек и 100 миллионов. Если кого-то это остановит, то лучше не заниматься этой работой.

– Вы совсем не боитесь этого?

– Я боюсь, что мои дети заболеют, что с моими близкими что-то случится, вот этого я боюсь. А то, про что спросили вы, – это работа.

– Сейчас вы чувствуете поддержку людей? Что аудитория на вашей стороне и доверяет вашим решениям?

– Ну да, в большинстве случаев – да. Я не могу сказать, что это помогает или не помогает. Это данность, тоже часть работы.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
  • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 команда лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

Карпин – о матче с Хорватией: «Модрич и Модрич, и что? Две руки, две ноги, одна голова»

Карпин – о вызове Зобнина в сборную: «Многие ошибаются, нужно зарубить игрока после этого?»

Карпин: «Матчи с Кипром и Хорватией не станут определяющими во всей моей жизни»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1636125880
Вперёд, Валера! Верим! *
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Вомбат
1636129653
Отношение к давлению у Карпина философское. Это хорошо. Это мне всегда в нем нравилось.
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alex1951
1636134982
Карпуша - мастер словесности,безапеляционной.......разгрузив себя от ссыкливой зависимости, он просто делает свое дело ,кстати,по ходу разгребая .,оставленное ему то самое ГО.
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Garrincha58
1636135365
если на ЧМ не выйдем то такое начнётся и все забудут про Валера-верим и всё с этим связанное, а мне почему то кажется он и дальше будет работать
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egor tikhonov
1636137015
ну хоть один появился,кто по мужски говорит и отвечает. это огромный плюс перед предшественниками....
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BarStep
1636137997
==Одно дело провалиться, условно, в «Ростове» или даже в «Спартаке»..== Что думают по поводу этого ДАЖЕ ростовчане? Нормуль? Проглотили?
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Plyash
1636195449
Валера молодец,на идиотские вопросы отвечает кратко и лаконично.Представьте себе,какую бы чушь нёс на такие вопросы Черчензон,командир полевой - ему бы дня не хватило на ответ. Георгиевич,иди своей дорогой,ломай стереотипы и всё у тебя будет хорошо.Удачи.
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