Карпин – о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к давлению в футболе.

– Сергей Балахнин высказался, что каждого предыдущего тренера сборной России по итогам их работы смешивали с неприятной субстанцией. Соглашаясь на эту работу, у вас было время, чтобы обдумать в том числе и этот фактор?

– Мне не нужно было время для этого. Все это понятно и так. Я не знаю ни одного тренера, который бы закончил тренировать, потому что он умер. Тогда, наверное, говорили бы только хорошее.

А так – да, тренеров увольняют, их смешивают после этого с субстанцией. Это жизнь, тебя могут смешать с говном, это так. Все тренеры когда-то начинают тренировать и когда-то заканчивают. Как правило, заканчивают тренировать из-за неудачных результатов.

– Разные масштабы. Одно дело провалиться, условно, в «Ростове» или даже в «Спартаке», другое дело в сборной, когда начнется ад по всем федеральным каналам.

– У меня было время, чтобы все это обдумать, но, повторюсь, это априори понятно, для этого не нужно сидеть и думать. За полсекунды ясно.

Как и разница между недовольством пяти человек и 100 миллионов. Если кого-то это остановит, то лучше не заниматься этой работой.

– Вы совсем не боитесь этого?

– Я боюсь, что мои дети заболеют, что с моими близкими что-то случится, вот этого я боюсь. А то, про что спросили вы, – это работа.

– Сейчас вы чувствуете поддержку людей? Что аудитория на вашей стороне и доверяет вашим решениям?

– Ну да, в большинстве случаев – да. Я не могу сказать, что это помогает или не помогает. Это данность, тоже часть работы.

Карпин возглавляет сборную с 23 июля.

11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.

За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 команда лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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