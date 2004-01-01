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    Карпин – о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к давлению в футболе.

    – Сергей Балахнин высказался, что каждого предыдущего тренера сборной России по итогам их работы смешивали с неприятной субстанцией. Соглашаясь на эту работу, у вас было время, чтобы обдумать в том числе и этот фактор?

    – Мне не нужно было время для этого. Все это понятно и так. Я не знаю ни одного тренера, который бы закончил тренировать, потому что он умер. Тогда, наверное, говорили бы только хорошее.

    А так – да, тренеров увольняют, их смешивают после этого с субстанцией. Это жизнь, тебя могут смешать с говном, это так. Все тренеры когда-то начинают тренировать и когда-то заканчивают. Как правило, заканчивают тренировать из-за неудачных результатов.

    – Разные масштабы. Одно дело провалиться, условно, в «Ростове» или даже в «Спартаке», другое дело в сборной, когда начнется ад по всем федеральным каналам.

    – У меня было время, чтобы все это обдумать, но, повторюсь, это априори понятно, для этого не нужно сидеть и думать. За полсекунды ясно.

    Как и разница между недовольством пяти человек и 100 миллионов. Если кого-то это остановит, то лучше не заниматься этой работой.

    – Вы совсем не боитесь этого?

    – Я боюсь, что мои дети заболеют, что с моими близкими что-то случится, вот этого я боюсь. А то, про что спросили вы, – это работа.

    – Сейчас вы чувствуете поддержку людей? Что аудитория на вашей стороне и доверяет вашим решениям?

    – Ну да, в большинстве случаев – да. Я не могу сказать, что это помогает или не помогает. Это данность, тоже часть работы.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром, а 14 ноября – на выезде с Хорватией.
    • За 2 тура до завершения отбора ЧМ-2022 команда лидирует в группе с 2-очковым преимуществом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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