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    Месси посетил клинику в Мадриде из-за проблем с задней поверхностью бедра

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси посетил мадридскую клинику для прохождения планового лечения.

    По информации AS, аргентинец прошел два сеанса терапии задней поверхности левого бедра. Месси чувствует дискомфорт в этой области еще с 3 сентября, когда он получил повреждение в матче с Венесуэлой (3:1) в отборе ЧМ-2022.

    При этом, Месси не испытывает дискомфорт в левом колене, как сообщалось ранее.

    • Месси забил 3 гола в 3 встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
    • В чемпионате Франции у него нет результативных действий в 5 матчах.

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    Источник: AS

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