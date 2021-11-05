Месси посетил клинику в Мадриде из-за проблем с задней поверхностью бедра

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси посетил мадридскую клинику для прохождения планового лечения.
По информации AS, аргентинец прошел два сеанса терапии задней поверхности левого бедра. Месси чувствует дискомфорт в этой области еще с 3 сентября, когда он получил повреждение в матче с Венесуэлой (3:1) в отборе ЧМ-2022.
При этом, Месси не испытывает дискомфорт в левом колене, как сообщалось ранее.
- Месси забил 3 гола в 3 встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
- В чемпионате Франции у него нет результативных действий в 5 матчах.
Источник: AS