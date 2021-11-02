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    Infobae: Месси травмирован с начала сентября. Он пропустит несколько матчей «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси уже два месяца играет с дискомфортом в левом колене, утверждает Infobae.

    По информации источника, 34-летний футболист получил травму еще 3 сентября во время матча отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:1).

    Форвард пропустит несколько матчей своей команды. Лечиться он планирует в Испании.

    Аргентинец рассчитывает восстановиться к игре против сборной Бразилии, которая состоится 17 ноября.

    • Месси забил 3 гола в 3 встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
    • В чемпионате Франции у него нет результативных действий в 5 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Infobae

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14806

      Garrincha58 2 минуты назад

      всё Лео отыгрался теперь травмы пойдут как у Рамоса или Агуэро

      0
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      Рейтинг: +1546

      Блямба 2 минуты назад

      В преддверии вручения Мяча Золотого..
      стигматы одолели,не иначе.

      0
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