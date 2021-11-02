Infobae: Месси травмирован с начала сентября. Он пропустит несколько матчей «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси уже два месяца играет с дискомфортом в левом колене, утверждает Infobae.
По информации источника, 34-летний футболист получил травму еще 3 сентября во время матча отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:1).
Форвард пропустит несколько матчей своей команды. Лечиться он планирует в Испании.
Аргентинец рассчитывает восстановиться к игре против сборной Бразилии, которая состоится 17 ноября.
- Месси забил 3 гола в 3 встречах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
- В чемпионате Франции у него нет результативных действий в 5 матчах.
Источник: Infobae
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