Infobae: Месси травмирован с начала сентября. Он пропустит несколько матчей «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси уже два месяца играет с дискомфортом в левом колене, утверждает Infobae.

По информации источника, 34-летний футболист получил травму еще 3 сентября во время матча отбора ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:1).

Форвард пропустит несколько матчей своей команды. Лечиться он планирует в Испании.

Аргентинец рассчитывает восстановиться к игре против сборной Бразилии, которая состоится 17 ноября.