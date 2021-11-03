ЭСК РФС: гол «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» отменен ошибочно

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала эпизод с отменой гола «Краснодара» в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Судья Евгений Кукуляк ошибся.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота команды «Крылья Советов» на 35-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды «Крылья Советов» играть в мяч», – постановила комиссия.