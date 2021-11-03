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  • ЭСК РФС: гол «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» отменен ошибочно

ЭСК РФС: гол «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов» отменен ошибочно

3 ноября 2021, 23:28
10

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС разобрала эпизод с отменой гола «Краснодара» в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Судья Евгений Кукуляк ошибся.

«Судья ошибочно отменил гол в ворота команды «Крылья Советов» на 35-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды «Крылья Советов» играть в мяч», – постановила комиссия.

  • 34-летний калужанин Кукуляк судит РПЛ с прошлого года.
  • «Краснодар» идет в таблице 6-м.
  • Самарцы располагаются строчкой ниже.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (10)
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GRESHNIK_HS
1635971848
Ублюдки!!Сколько можно топить единственную команду которая играет в европейский футбол,а не как остальные чмошники в защите всю игру стоят,как ****** бабы бесхребетные!!!!!!!!!
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paracetamol
1636008241
Кукуляка на полиграф! Очевидная коррупция, пусть сознается.
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Форвард 79
1636011157
Признали и что? Краснодару от этого не легче! Кто наказан, кто отстранен?
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GRESHNIK_HS
1636012949
Уже просто смешно!!!!!!!!Сперцян забивает зениту гол отменяют хотя вар вообще не имеет права вмешиваться в такие моменты!С ЦСКА 10000%ПЕНАЛЬТИ НЕ СТАВЯТ И ПОТОМ ОТСТРОНЯЮТ СУДЬЮ НА ВАР!ГОЛ КРЫЛЬЯМ ЗАБИЛ БЫ ЗЕНИТ ИЛИ ЧМОШНЫЙ СПАРТАК ИЛИ ЦСКА *** БЫ ОТМЕНИЛИ,А КРАСНОДАР ПРОСТО ЗА ВСЮ ***** ****,****** ОВОЩИ КАРУМПИРОВАНЫЕ!!!!!!
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житель СПб
1636018517
Считаю, что гол отменили неправильно. Кукуляк слишком часто ошибается. ему надо отдохнуть в ФНЛ. НО! Сторонникам Краснодара хочу напомнить. что выигрывает та команда, которая забивает мячи - 2,3,4. Желаю удачи Краснодару и лучшему владельцу клуба в России - Галицкому.
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Cubinec1989
1636023526
Сколько очков недобрал Краснодар в ходе такого судейства? Более того все это влияет на команду, расстраивает ее ритм, как можно набирать ход, если в каждом втором матче тебе обязательно ставят подножку? Обидно и грустно это наблюдать
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Январь 59
1636026269
Вот зачем сейчас дразнить болельщиков Краснодара? Что изменилось после этого решения ЭСКов? Дали в очередной раз понять, что периферийный футбол не имеет права высовываться вперёд столичных команд? Ну так организуйте супер-пупер ПитерМоскСтоличную лигу, играйте в Еврокубках, а остальные клубы будут играть в других лигах.
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portero
1636113136
ну и очередная "ошибка" для отбирания очков у Краснодара, странная ситуёвина.... и как ВАР и куку дак ответили??? никак....
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