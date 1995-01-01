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    Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами «Ман Сити» части акций «Спартака».

    — Муссируются слухи о приобретении акций «Спартака» бизнесменами из ОАЭ. В прошлом году саудовцы могли купить «Уфу». Насколько серьезны намерения арабов?

    — Истории со «Спартаком» и «Уфой» абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к «Спартаку» реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в «Спартаке», я не знаю.

    Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе, в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

    — Зачем арабам российский футбольный рынок?

    Он скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак».

    — Как российским болельщикам относиться к интервенции арабов в наш футбол?

    — А что здесь такого? Мы только «за», что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны.

    • По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака».
    • В сделке заинтересованы обе стороны.
    • До «Спартака» шейхи из City Football Group хотели купить акции «Зенита» и «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21607

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      У нас будет свой П С партак Ж?

      0
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      Рейтинг: +75

      В_Ж0пу_3а_606ра 13 минут назад

      0
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      Рейтинг: +1628

      Enter2006 16 минут назад

      ОАЭ молодцы, нашли нефть и из деревень превратились в сильную и богатую страну за небольшой период времени, вкладывая в народ в т.ч. У нас так не выйдет с нашими чинушами.

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