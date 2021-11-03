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  • Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться»

Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться»

3 ноября 2021, 13:30
23

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами «Ман Сити» части акций «Спартака».

— Муссируются слухи о приобретении акций «Спартака» бизнесменами из ОАЭ. В прошлом году саудовцы могли купить «Уфу». Насколько серьезны намерения арабов?

— Истории со «Спартаком» и «Уфой» абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к «Спартаку» реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в «Спартаке», я не знаю.

Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе, в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

— Зачем арабам российский футбольный рынок?

Он скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак».

— Как российским болельщикам относиться к интервенции арабов в наш футбол?

— А что здесь такого? Мы только «за», что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны.

  • По информации Baza, арабские владельцы «Ман Сити» хотят купить 20% акций «Спартака».
  • В сделке заинтересованы обе стороны.
  • До «Спартака» шейхи из City Football Group хотели купить акции «Зенита» и «Сочи».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (23)
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Enter2006
1635935913
ОАЭ молодцы, нашли нефть и из деревень превратились в сильную и богатую страну за небольшой период времени, вкладывая в народ в т.ч. У нас так не выйдет с нашими чинушами.
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portero
1635937788
Газизов видит что к нам арабы придут? Пусть лучше деньги вложат в КС или Урал, в Рубин или Уфу. У Спартака и так есть спонсор, только с руководством неочень хорошо....
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oyabun
1635942473
Да не будет ничего. Никакие наши клубы шейхам не интересны.
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Из Твери Леха
1635945486
Сдается мне кто-то очень высоко попросил арабов вытащить наш футбол из задницы. Других причин по приходу арабов в росс. футбол не вижу.
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Damir07
1635947325
Нах..... кому наш деревянный РПЛ нужна даже даром
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paracetamol
1635950949
Эта дешевка все бы продала... Но свиней продать надо, они уже все провоняли!
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vladimir-7
1635951743
Игроков спартака пустят на продажу, типа "на продажу органов". Чистая коммерция, а не футбол.
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portero
1635957123
Придут арабы денег принесут... помечтаем, вдруг придут.
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Axe111
1635959792
Никому они не интересны!!! Фейк
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serglider
1635961029
Да эта песня поется еще с 90-х годов поется... Придут... выложат бабосы... будем как МанСити, только в России))) Ха-ха-ха и еще раз ха! Если забыли, то напомню - Асмарал! Был такой частный футбольный клуб. Когда заезжий забугорный бизнесмен, вложился в российский клуб, пришли ребята и... тупо его отжали))) При чем ни разу не бандосы... Федун, который год, вкладывает бабосы в никуда, под названием Спартак))) Кроме обогащения топ-горе-менеджеров и агентов с футболерами, никаких серьезных подвижек))) Все коррумпировано, повязано и давно куплено и поделено... Российский футбол - это днище, где пиляться гигантские бабки! И людей которые это пилят, все абсолютно устраивает))) Ну, а чё в еврокубках мы сползаем как дерьмо с лопаты и сборная невнятно выступает, так это издержки... да и хрен с нею, ими, лишь бы нам было зае...ись))) Так и живем...
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