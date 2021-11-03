Газизов: «Арабы скоро зайдут на российский футбольный рынок. Можно лишь порадоваться»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной покупке владельцами «Ман Сити» части акций «Спартака».

— Муссируются слухи о приобретении акций «Спартака» бизнесменами из ОАЭ. В прошлом году саудовцы могли купить «Уфу». Насколько серьезны намерения арабов?

— Истории со «Спартаком» и «Уфой» абсолютно разные, не стал бы их сравнивать. Вполне возможно, что интерес к «Спартаку» реален. В общем, история это не выдуманная, но какой интерес у арабов конкретно в «Спартаке», я не знаю.

Однако бизнесмены из арабских стран давно присматриваются к российским клубам. Так или иначе, в скором времени кто-то из них зайдет на российский футбольный рынок.

— Зачем арабам российский футбольный рынок?

— Он скоро будет динамично развиваться. Какие основания? Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак».

— Как российским болельщикам относиться к интервенции арабов в наш футбол?

— А что здесь такого? Мы только «за», что инвестиции приходят. Можно лишь порадоваться, что российские клубы кому-то интересны.