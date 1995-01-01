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    Банк ТКБ – спонсор «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о сотрудничестве с банковской группой ТКБ. Партнерство рассчитано на четыре сезона.

    Логотип банка будет размещен на форме «Локомотива», а также на «РЖД Арене» во время домашних матчей команды.

    «Для футбольного клуба «Локомотив» начало сотрудничества с банком ТКБ – действительно важное событие. Мы всегда нацелены на предоставление новых возможностей для своих болельщиков. Партнерство даст нам современные сервисы и продукты в банковской сфере. Уверен, что наше сотрудничество станет успешным и долгосрочным», – сказал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +53809

      portero 57 минут назад

      Судя по тексту денег Локо не будет получать, только некие менеджеры обогатятся....

      1
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      Рейтинг: +67980

      insider_retro 1 час назад

      Всплытие в виде спонсорства малоизвестного банка из 90-х - это, конечно, серьёзная подпорка для РЖД, которая в одиночку тащит непомерный груз...

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