Банк ТКБ – спонсор «Локомотива»

«Локомотив» объявил о сотрудничестве с банковской группой ТКБ. Партнерство рассчитано на четыре сезона.

Логотип банка будет размещен на форме «Локомотива», а также на «РЖД Арене» во время домашних матчей команды.

«Для футбольного клуба «Локомотив» начало сотрудничества с банком ТКБ – действительно важное событие. Мы всегда нацелены на предоставление новых возможностей для своих болельщиков. Партнерство даст нам современные сервисы и продукты в банковской сфере. Уверен, что наше сотрудничество станет успешным и долгосрочным», – сказал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.