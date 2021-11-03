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Банк ТКБ – спонсор «Локомотива»

3 ноября 2021, 12:23
4

«Локомотив» объявил о сотрудничестве с банковской группой ТКБ. Партнерство рассчитано на четыре сезона.

Логотип банка будет размещен на форме «Локомотива», а также на «РЖД Арене» во время домашних матчей команды.

«Для футбольного клуба «Локомотив» начало сотрудничества с банком ТКБ – действительно важное событие. Мы всегда нацелены на предоставление новых возможностей для своих болельщиков. Партнерство даст нам современные сервисы и продукты в банковской сфере. Уверен, что наше сотрудничество станет успешным и долгосрочным», – сказал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.

Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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insider_retro
1635932465
Всплытие в виде спонсорства малоизвестного банка из 90-х - это, конечно, серьёзная подпорка для РЖД, которая в одиночку тащит непомерный груз...
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portero
1635933478
Судя по тексту денег Локо не будет получать, только некие менеджеры обогатятся....
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Axe111
1635959845
ТКБ ЛОЛ
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xkixerx
1636006800
На этом месте Фонбет же написано было уже? Куда фонбет делся?
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