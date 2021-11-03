Умяров: «Хочется победить «Лестер». Иначе нет смысла ехать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

«Чувствую себя хорошо, рад вернуться к полноценным тренировкам. Долго этого ждал, готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет о себе напоминать.

Чего жду от матча с «Лестером»? Как и все, переживаю за результат. Конечно, хочется победить, хочется забрать три очка. Иначе нет смысла ехать», – сказал Умяров.