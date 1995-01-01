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    Умяров: «Хочется победить «Лестер». Иначе нет смысла ехать»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

    «Чувствую себя хорошо, рад вернуться к полноценным тренировкам. Долго этого ждал, готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет о себе напоминать.

    Чего жду от матча с «Лестером»? Как и все, переживаю за результат. Конечно, хочется победить, хочется забрать три очка. Иначе нет смысла ехать», – сказал Умяров.

    • «Спартак» сыграет на выезде с «Лестером» в четверг, 4 ноября.
    • В 3-м туре «Лестер» победил «Спартак» в Москве – 4:2.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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