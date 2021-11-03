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  • Умяров: «Хочется победить «Лестер». Иначе нет смысла ехать»

Умяров: «Хочется победить «Лестер». Иначе нет смысла ехать»

3 ноября 2021, 00:28
10

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

«Чувствую себя хорошо, рад вернуться к полноценным тренировкам. Долго этого ждал, готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет о себе напоминать.

Чего жду от матча с «Лестером»? Как и все, переживаю за результат. Конечно, хочется победить, хочется забрать три очка. Иначе нет смысла ехать», – сказал Умяров.

  • «Спартак» сыграет на выезде с «Лестером» в четверг, 4 ноября.
  • В 3-м туре «Лестер» победил «Спартак» в Москве – 4:2.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Лига Европы Спартак Лестер Умяров Наиль
Комментарии (10)
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alefreddy
1635921998
а есть ли у команды мастерство
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aubergine
1635922970
Так возьмите и победите. Какие проблемы? Достаточно всего лишь забить мячей больше, чем пропустить.
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Fortuna-Kirov
1635924457
В качестве туристов съездите))) Чем не смысл?
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житель СПб
1635934605
Смысл всегда есть. И ничейный результат приемлем. А главное - хорошо сыграть!
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zigbert
1635959957
Задача трудная но выполнимая. Главное учесть те ошибки которые были в домашнем матче. Удачи!
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serglider
1635962378
Оптимисты... Зеня уже съездил в Турин за победой))) Теперь спартаковцы тешат себя грезами, что их футболеры сделают Лестер)))
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Soccerdealer63
1636014556
Наиль, сегодня сдашь билеты уже с большими потерями в деньгах... Но что-то сохраншь, да и позора избежишь)
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