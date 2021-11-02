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  • Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»

Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»

2 ноября 2021, 16:52
9

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил потенциал и игровые качества форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

«У Ивана были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног. Я думал, что Игнатьев очень похож на Кержакова.

Но начались проблемы с агентами. Наверное, они ему сказали, что он заслуживает лучше условия. Мы говорили: «Не спеши, все у тебя будет. Просто делай свое дело, и клуб тебя не обидит».

Были еще какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы Иван ушел. Ему было нужно начать все сначала.

Я сейчас не в близком контакте с ним, но надеюсь, что у него все получится. У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Уже пора начинать», – сказал Мусаев.

  • 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 матча, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
  • В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван Мусаев Мурад
Комментарии (9)
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Hektor 84
1635861741
У Ивана Игнатьева проблемы не с агентами, а с головой и алкоголем. А предпосылки не топом стать, а прототипом Кокошки)))
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vmonomah17
1635862835
Ему надо поставить Кокорина с Мамаевым в наставники))
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Блямба
1635863031
Шапи ,да Игнатьев..рано зажравшиеся "телята",их даже "бычками" не назовёшь.. Не об этом Сергей-джан мечтал...
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Форвард 79
1635868353
Он свои предпосылки профукал еще тогда когда уползал из Краснодара!
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portero
1635872395
Думаю у Ивана уже всё в прошлом, мозг ему не пересадили, а своего нет....
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Vitaga
1635939020
Аршавин рассказывал как то про себя и Кержакова - что если не стать топ-игроком в 18-19 лет то время будет упущено . Игнатьев своё время тупо просрал. и выйти даже на средний уровень ему уже почти невозможно
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Vitaga
1635939101
и Мнение Мусаева ни в коем разе не авторитетно. кто такой Мусаев? ноунейм
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zigbert
1635942099
Может и есть у него эти предпосылки но время идет а настоящей игры от него пока не видно.
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