Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»

Шапи ,да Игнатьев..рано зажравшиеся "телята",их даже "бычками" не назовёшь..
Не об этом Сергей-джан мечтал...
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил потенциал и игровые качества форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.
«У Ивана были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног. Я думал, что Игнатьев очень похож на Кержакова.
Но начались проблемы с агентами. Наверное, они ему сказали, что он заслуживает лучше условия. Мы говорили: «Не спеши, все у тебя будет. Просто делай свое дело, и клуб тебя не обидит».
Были еще какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы Иван ушел. Ему было нужно начать все сначала.
Я сейчас не в близком контакте с ним, но надеюсь, что у него все получится. У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Уже пора начинать», – сказал Мусаев.
- 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 матча, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
- В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.