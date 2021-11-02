Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил потенциал и игровые качества форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

«У Ивана были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног. Я думал, что Игнатьев очень похож на Кержакова.

Но начались проблемы с агентами. Наверное, они ему сказали, что он заслуживает лучше условия. Мы говорили: «Не спеши, все у тебя будет. Просто делай свое дело, и клуб тебя не обидит».

Были еще какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы Иван ушел. Ему было нужно начать все сначала.

Я сейчас не в близком контакте с ним, но надеюсь, что у него все получится. У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Уже пора начинать», – сказал Мусаев.