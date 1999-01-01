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    Мусаев: «У Ивана Игнатьева есть предпосылки, чтобы стать топ-игроком»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил потенциал и игровые качества форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

    «У Ивана были открывания за спину, дистанционная скорость, игра в штрафной на опережение, удары с двух ног. Я думал, что Игнатьев очень похож на Кержакова.

    Но начались проблемы с агентами. Наверное, они ему сказали, что он заслуживает лучше условия. Мы говорили: «Не спеши, все у тебя будет. Просто делай свое дело, и клуб тебя не обидит».

    Были еще какие-то моменты, которые нам не нравились. Когда было предложение от «Рубина», я был за то, чтобы Иван ушел. Ему было нужно начать все сначала.

    Я сейчас не в близком контакте с ним, но надеюсь, что у него все получится. У Игнатьева есть предпосылки для того, чтобы стать топ-игроком. Уже пора начинать», – сказал Мусаев.

    • 22-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду он дебютировал в июле 2017 года, провел 54 матча, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.
    • В декабре 2019-го нападающего продали в «Рубин» за 7 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1561

      Блямба 22 минуты назад

      Шапи ,да Игнатьев..рано зажравшиеся "телята",их даже "бычками" не назовёшь..

      Не об этом Сергей-джан мечтал...

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      Рейтинг: +1315

      vmonomah17 25 минут назад

      Ему надо поставить Кокорина с Мамаевым в наставники))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12352

      Hektor 84 43 минуты назад

      У Ивана Игнатьева проблемы не с агентами, а с головой и алкоголем. А предпосылки не топом стать, а прототипом Кокошки)))

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