Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что владелец клуба Сергей Галицкий выступал против его ухода, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

– Самый тяжелый разговор с Галицким?

– Когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прям настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду, мы вместе за все отвечаем. И будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь».

Я сказал, что у этой команды уже закончился срок ее жизни, нужно многое менять, а я уже не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому я принял такое решение. Он все равно настаивал. Мне было неприятно.

– Почему?

– Просто это был тяжелый разговор. Легче было бы сказать «Спасибо» и уйти, а мы долго разговаривали. Я, наверное, неправильно выразился, когда сказал, что неприятно. Но это был тяжелый разговор.

– Он переубеждал?

– Да. До последнего.