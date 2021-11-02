Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что владелец клуба Сергей Галицкий выступал против его ухода, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.
– Самый тяжелый разговор с Галицким?
– Когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прям настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду, мы вместе за все отвечаем. И будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь».
Я сказал, что у этой команды уже закончился срок ее жизни, нужно многое менять, а я уже не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому я принял такое решение. Он все равно настаивал. Мне было неприятно.
– Почему?
– Просто это был тяжелый разговор. Легче было бы сказать «Спасибо» и уйти, а мы долго разговаривали. Я, наверное, неправильно выразился, когда сказал, что неприятно. Но это был тяжелый разговор.
– Он переубеждал?
– Да. До последнего.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
- В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
- На прошлой неделе российский специалист подписал контракт с азербайджанским «Сабахом».