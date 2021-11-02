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  • Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»

Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»

2 ноября 2021, 14:55
3

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что владелец клуба Сергей Галицкий выступал против его ухода, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

– Самый тяжелый разговор с Галицким?

– Когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прям настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду, мы вместе за все отвечаем. И будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь».

Я сказал, что у этой команды уже закончился срок ее жизни, нужно многое менять, а я уже не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому я принял такое решение. Он все равно настаивал. Мне было неприятно.

– Почему?

– Просто это был тяжелый разговор. Легче было бы сказать «Спасибо» и уйти, а мы долго разговаривали. Я, наверное, неправильно выразился, когда сказал, что неприятно. Но это был тяжелый разговор.

– Он переубеждал?

– Да. До последнего.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
  • В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
  • На прошлой неделе российский специалист подписал контракт с азербайджанским «Сабахом».

Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей
Комментарии (3)
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portero
1635854890
Может с иносранцами переборщили, что-то они не отрабатывают на полную в РПЛ, причём почти все... Не хватило чего-то Мусаеву, но Гончаренко тоже плывёт с этой командой.
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Taps
1635858861
Ох, врёт Мусаев, цену себе набивает. Азеры - его предел как тренера.
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житель СПб
1635933800
Уважаю обоих - и в первую очередь Галицкого. Встречаются люди и в нашем футболе!
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