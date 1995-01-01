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    Мусаев: «Галицкий до последнего переубеждал, чтобы я не уходил из «Краснодара»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что владелец клуба Сергей Галицкий выступал против его ухода, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

    – Самый тяжелый разговор с Галицким?

    – Когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прям настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду, мы вместе за все отвечаем. И будет неправильно, если ты один сейчас уйдешь».

    Я сказал, что у этой команды уже закончился срок ее жизни, нужно многое менять, а я уже не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому я принял такое решение. Он все равно настаивал. Мне было неприятно.

    – Почему?

    – Просто это был тяжелый разговор. Легче было бы сказать «Спасибо» и уйти, а мы долго разговаривали. Я, наверное, неправильно выразился, когда сказал, что неприятно. Но это был тяжелый разговор.

    – Он переубеждал?

    – Да. До последнего.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после 7 лет работы в академии клуба.
    • В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
    • На прошлой неделе российский специалист подписал контракт с азербайджанским «Сабахом».

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    Источник: Ютуб-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53769

      portero 31 минуту назад

      Может с иносранцами переборщили, что-то они не отрабатывают на полную в РПЛ, причём почти все...
      Не хватило чего-то Мусаеву, но Гончаренко тоже плывёт с этой командой.

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