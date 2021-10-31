Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет. Вот и все»

Талалаев: «У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет. Вот и все»

31 октября 2021, 18:50
5

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).

– Мы слышали эмоции, которые царили в раздевалке. В чем был там главный посыл?

– Никаких эмоций. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

– Обе команды конструировали свои атаки по флангам, практически не задействуя центр. Такой план был с самого начала. Но он не работал. Почему не искали другие варианты?

– Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока. Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!

  • «Ахмат» занимает 10-е место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет дома против «Нижнего Новгорода».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Азбука
1635696333
Напомнило из классики: =У нас на всё один ответ: У нас есть пулемёт, а у вас его нет=
Ответить
Ганнибал Лектор
1635697119
Нуу... так все соперники Зенита по РПЛ могут сказать, что у Зенита есть Клаудиньо и Малком, а у нас нет. Но Сочи взяли и обыграли. Это не тренер, это трепло. Балалаев.
Ответить
Play
1635699521
Ну Талалаев молодец, продолжает держать уровень одного из главных неадекватов в российском футболе. А ты, блин, главный тренер клуба Премьер-лиги или кто? Ты формируешь состав и работаешь с футболистами, с кого спрашивать, что в команде нет человека, способного забить гол.
Ответить
portero
1635706258
Купите, вот только будет ли он забивать в Ахмате...
Ответить
Hektor 84
1635753057
У Уфы есть тренер, а у Ахмата нет)))
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
2
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
8
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
15
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
6
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Все новости
Все новости
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
3
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
6
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
15
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
9
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
12
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+