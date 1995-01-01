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    Талалаев: «У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет. Вот и все»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).

    – Мы слышали эмоции, которые царили в раздевалке. В чем был там главный посыл?

    – Никаких эмоций. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

    – Обе команды конструировали свои атаки по флангам, практически не задействуя центр. Такой план был с самого начала. Но он не работал. Почему не искали другие варианты?

    – Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

    Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

    А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока. Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

    У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!

    • «Ахмат» занимает 10-е место в РПЛ.
    • Следующий матч команда проведет дома против «Нижнего Новгорода».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5168

      Ганнибал Лектор 37 минут назад

      Нуу... так все соперники Зенита по РПЛ могут сказать, что у Зенита есть Клаудиньо и Малком, а у нас нет. Но Сочи взяли и обыграли.
      Это не тренер, это трепло. Балалаев.

      1
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      Рейтинг: +22

      Азбука 50 минут назад

      Напомнило из классики: =У нас на всё один ответ: У нас есть пулемёт, а у вас его нет=

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