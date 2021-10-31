Талалаев: «У «Уфы» есть Агаларов, который забивает. У «Ахмата» нет. Вот и все»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после матча 13-го тура РПЛ с «Уфой» (0:1).

– Мы слышали эмоции, которые царили в раздевалке. В чем был там главный посыл?

– Никаких эмоций. Ребята сидят опустошенные. Делаем свою работу, но, не забивая мячи, выиграть невозможно.

– Обе команды конструировали свои атаки по флангам, практически не задействуя центр. Такой план был с самого начала. Но он не работал. Почему не искали другие варианты?

– Исполнительское мастерство определяет все. Если футболист из восьми ударов один попадает в створ... Ты можешь организовывать как угодно. По флангам. Не по флангам. По центру... Как угодно.

Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. Можно организовывать как угодно. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас. Мы играли спокойно. У нас были моменты. К сожалению, они не реализованы.

А то, что сделал Тодорович... В мои времена этого футболиста на полгода отправили бы, наверное, в дубль или еще куда-то. Сейчас, к сожалению, у нас нет защитников крайних. Уциев травмирован. Тодорович останется пока. Но за такие вещи, когда человек на своей трети просто отдает команде соперника мяч, мы с «Химками» получили такой мяч, здесь получаем. Мы меняем этих защитников. То, что есть, то и используем. К сожалению, все происходит практически одинаково.

У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!