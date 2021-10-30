Главные новости дня. Головин может перейти в «Эвертон»; «Спартак» подтвердил трансфер Хлусевича

РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Краснодар» и опередили «Спартак».

Sport.es: Хави попрощался с игроками «Аль-Садда». Он возглавит «Барселону» на следующей неделе.

Головин может перейти в «Эвертон».

Роналду собирается сыграть на ЧМ-2026.

РПЛ. «Рубин» на 91-й минуте вырвал победу над ЦСКА, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию.

Официально: экс-тренер «Краснодара» Мусаев возглавил «Сабах».

Гендиректор «Спартака» подтвердил трансфер Хлусевича.

РПЛ. «Спартак» на 95-й минуте упустил победу над «Ростовом».

Фанаты «Спартака» – после 1:7 от «Зенита»: «Безвольным в клубе не место».

Фанаты «Спартака» на матче с «Ростовом» требовали у Федуна продажи клуба.