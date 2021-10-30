РПЛ. «Рубин» на 91-й минуте вырвал победу над ЦСКА, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

В 13-м туре чемпионата России «Рубин» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

Команда Леонида Слуцкого прервала пятиматчевую серию без побед в РПЛ и поднялась с девятого на седьмое место в таблице.

Москвичи пока остались на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Зайнутдинов, Заболотный, Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Предупреждения: Кварацхелия, 37; Дюпин, 90+5 – Мухин, 29; Заболотный, 54; Зайнутдинов, 67; Набабкин, 86.

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