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  • РПЛ. «Рубин» на 91-й минуте вырвал победу над ЦСКА, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

РПЛ. «Рубин» на 91-й минуте вырвал победу над ЦСКА, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

30 октября 2021, 15:57
41

В 13-м туре чемпионата России «Рубин» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

Команда Леонида Слуцкого прервала пятиматчевую серию без побед в РПЛ и поднялась с девятого на седьмое место в таблице.

Москвичи пока остались на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Костюков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Зайнутдинов, Заболотный, Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

Предупреждения: Кварацхелия, 37; Дюпин, 90+5 – Мухин, 29; Заболотный, 54; Зайнутдинов, 67; Набабкин, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
Комментарии (41)
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knikos
1635598782
Так , один догоняющий отскочил . Гол хороший Рубин забил , разыграли угловой грамотно .
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Вомбат
1635599143
Поражение ЦСКА - происки фортуны. Она сжалилась над беднягой Слуцким. Только и всего. А по игре что тут скажешь? Игра была равна. Играли два клуба РПЛ.
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Боцман59rus
1635599161
_ наблюдать, как сохнет краска интереснее, чем за игрой команд в этом матче. Мало того, что футбол дворовый, так еще и вышли, чтобы не проиграть. Второй тайм не смотрел, как умудрились забить, при такой игре, х.з ...либо косяк чей то, либо стандарт>)))
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Дедуктор
1635599652
Совершенно мерзопакостный матч. Игрочишки пачками валились на поле и тянули время. Дюпин брал в руки мяч и падал плашмя под его тяжестью. Но закончилось все великолепной атакой и красивым ударом головой в стиле Азмуна. Пельмень - он, конечно, пельмень и есть. Но в данном случае конкретный "экспресс" спас. Пельмень - это не в обиду. Ирония, но - с симпатией.
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Красногорск_Фан
1635599747
Очень скучная игра была. Задремал (не метафора). Действительно наблюдать как сохнет краска интереснее. Очки и праздник в Казани.
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Sancho010365
1635600324
ФК ЦСКА сегодня убожество, без обид. Жаль только Акинфеева, его коллеги могут заставить завязать хорошего вратаря с футболом. Нужно было раньше уходить в европейскую команду. Михаил Костюков хороший вложил, Азмун на его месте также поступил. Рубин и Казань, с победой Вас, молодцы! Единственно, Вы можете сделать ЦСКА и Спартак, но зато уступаете командам внизу таблицы, ничего не понятно.
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Рубинище
1635600408
С победой нас. Гол Локомотива на последних секундах, нам сейчас вернулся. Игра ничейная. Слуцкому работать и работать, игру нужно улучшать. А если ЦСКА такие игры не выигрывает то нечего им в топ 3 делать.
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Dominator777
1635600791
Мудаки-миллионеры толстожопые пешком ходят по полю, вместо того, чтобы играть и в компенсированное время пропускают гол! Просто гады!!! Слов нет....
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insider_retro
1635601117
И поделом... Невероятное тошнилово... Жалко на Игоря смотреть...
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CSKA57
1635601393
Слабакаи! Уже видели себя на втором месте после ничейки, и получили заслуженный гол на последних минутах...
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