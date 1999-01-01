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    РПЛ. «Рубин» на 91-й минуте вырвал победу над ЦСКА, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

    В 13-м туре чемпионата России «Рубин» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

    Единственный гол на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

    Команда Леонида Слуцкого прервала пятиматчевую серию без побед в РПЛ и поднялась с девятого на седьмое место в таблице.

    Москвичи пока остались на третьей строчке.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Бакаев (Мусаев, 86), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха (Костюков, 81).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин (Щенников, 46), Зайнутдинов, Заболотный, Чалов (Дзагоев, 64), Эджуке (Яковлев, 74).

    Предупреждения: Кварацхелия, 37; Дюпин, 90+5 – Мухин, 29; Заболотный, 54; Зайнутдинов, 67; Набабкин, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии40
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      Рейтинг: +1249

      Урия Гип 1 час назад

      После вчерашней игры Зенита и Динамо, смотреть на это невозможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      ab15488 1 час назад

      Как же бесит Эджуке! Тут даже не ЦСКА играл вдесятером, а Рубин вдвеннадцатиром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Землякруглая 2 часа назад

      Мерины vladimir7 и Сleaner всё ждали пеналя, но их надежды не оправдались, еще и получив гол в доп.время И они спрятали свои морды на некоторое время.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2926

      CSKA57 2 часа назад

      Слабакаи! Уже видели себя на втором месте после ничейки, и получили заслуженный гол на последних минутах...

      3
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      ...
      Рейтинг: +357

      lNeTl > CSKA57 1 час назад

      Просрали столько моментов,особенно Чалый...

      1
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      Рейтинг: +8548

      Fusballer > lNeTl 1 час назад

      Топ нападающий, как никак

      0
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      Рейтинг: +67932

      insider_retro 2 часа назад

      И поделом... Невероятное тошнилово... Жалко на Игоря смотреть...

      3
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      Рейтинг: +3585

      Snek 2 часа назад

      Тренера надо менять...

      1
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      Рейтинг: +7942

      GoLenaStop 2 часа назад

      А, Костюков забил уверенно и в красивом движении.
      По игре - интересная ничья, но Рубин явно веселее.
      ЦСКА немного физически поплыл (да и газон не супер).
      Спасибо командам.
      С ув. Удачи!

      3
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      Рейтинг: +13361

      Dominator777 2 часа назад

      Мудаки-миллионеры толстожопые пешком ходят по полю, вместо того, чтобы играть и в компенсированное время пропускают гол! Просто гады!!! Слов нет....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14784

      Garrincha58 2 часа назад

      а что вы все тут возмущаетесь это был футбол в стиле РПЛ

      1
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      Рейтинг: +6931

      Рубинище 2 часа назад

      С победой нас. Гол Локомотива на последних секундах, нам сейчас вернулся. Игра ничейная. Слуцкому работать и работать, игру нужно улучшать. А если ЦСКА такие игры не выигрывает то нечего им в топ 3 делать.

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