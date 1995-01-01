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    РПЛ. «Спартак» на 95-й минуте упустил победу над «Ростовом»

    «Спартак» более месяца не побеждает дома. В 13-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ростовом», в котором первый матч в качестве главного тренера провел Виталий Кафанов. Гости спасли ничью на 90+5 минуте.

    Единственный мяч хозяев создали спартаковские воспитанники: Зелимхан Бакаев и Руслан Литвинов.

    «Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.

    «Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.

    «Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 67).

    Предупреждения: Джикия, 88; Соболев, 90 – Глебов, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии147
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      Рейтинг: +12278

      Hektor 84 2 минуты назад

      Витории пора на выход! Он или тупой или до него туго доходит. Рассказов не уровень Спартака. Тедеско это быстро понял. Виктория мне иногда напоминает чабана. Тот так же когда то с кем то стал чемпионом, а теперь строит из себя крутого стратега.

      2
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      Рейтинг: +4497

      rash1959 2 минуты назад

      Ждал, что пропустим сразу после забитого гола. Но так обосраться... Уж лучше бы по нулям пробегали. руй наверно совсем )(уй. Во второй команде наверно есть защитники не хуже рассказова, а может он не знает про Спартак -2. Ещё две игры, два позора до 15 игр и к португальской маме )(уя.

      2
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      Рейтинг: +25

      Espn21 6 минут назад

      была возможность с Челси взять игроков так нет остались при своих конечно все из-за денег а результат ни кого не интересуют, вообще этим ребятам не стыдно людям в глаза смотреть кто за их болеет,уже про их фамилии даже писать не хочетса,если ниже 10 места не упадут это уже будет для этого состава хорошо.

      2
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      Рейтинг: +160

      Ageorgov 6 минут назад

      До свистка надо работать , до конца! Как Ростов ! Хотя , ничья, пожалуй, справедливый результат..

      3
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      Рейтинг: +23908

      slavutiq70 6 минут назад

      Руй был бы мужиком . собрал бы чемоданы и махнул домой .....не чего у него не выйдет ...я это писал после первой игры с Рубином . когда многие хвалили ...видно было уже тогда что не ту игру пытается поставить команде . игроки просто не подходят под его видение игры ...

      2
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      Рейтинг: +5330

      maygli 6 минут назад

      Всем Спартачам желаю не расстраиваться, будет и на нашей улице праздник.
      Селихова надо наигрывать. Рассказову учиться играть, но в Спартаке-2.
      Даже не расстроился, играли две равные команды одного уровня. Счёт по игре.
      Литвинов молодец, прибавляет. Игнатова надо раньше выпускать (и лучше вместо Бакаева), с его выходами на поле игра сразу обостряется. Наигрывайте молодёжь. Зобнину надо последить за собой всё время, как его покажут, какое-то плаксивое, недовольное выражение на лице, явно не в форме, приёма нет, мячи как от стенки отскакивают, передачи не точные. Соболев всё больше превращается в бревно с недовольным лицом. Смотреть на него с Зобниным неприятно, как-будто им все должны.

      1
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      Рейтинг: +1060

      БОМЖАРНИК 7 минут назад

      Позор! Федун продай клуб.
      Слов нет.

      0
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      Рейтинг: +11428

      Литейный4 > БОМЖАРНИК 5 минут назад

      Филл, задай этот вопрос мазутному магнату Алекперову. Фердун пешка в его руках. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5695

      BarStep 7 минут назад

      Ну вот, совсем другое дело!
      Здесь тебе и интрига до последней секунды матча и борьба (порой на грани) на каждом участке поля и страсти совсем нешуточные..
      Вот настоящий соперник для Спартака! Как говориться "по Сеньке и шапка"..
      С боевой ничьёй вас парни!

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      Рейтинг: +5330

      maygli > BarStep 5 минут назад

      Это стёб такой?

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      Рейтинг: +53645

      portero 13 минут назад

      Временами тоскливо было смотреть на игру команд, слишком много ошибок в простом пасе на 10-15 метров...
      Как-то Динамо с Зенитом вчера просто топ...
      Надеюсь что наш футбол уде на дне и не пробьёт его, хочется повыше мастерство видеть...
      Ростов порадовал совсем не робел и не играл на ничейку, возможно к этому Спартак был не готов.

      2
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      Рейтинг: +4854

      Каратель 15 минут назад

      витория настоящий РУЙ! коля..рассказов..ты лучший!!! как маленькая собаченка-бегаешь рядом и облаиваешь.поставить надо у стадиона будку и колю туда поселить! а всех остальных в дворники-около стадиона асфальт мести.

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      Рейтинг: +173

      ALEXMAN888 > Каратель 12 минут назад

      Если Коля не может, вопрос наверное Федуну? А, где он был перед сезоном? С Заремой. А Миллер состав создавал! Поэтому не надо всё на Рассказова.

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