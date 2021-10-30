РПЛ. «Спартак» на 95-й минуте упустил победу над «Ростовом»

«Спартак» более месяца не побеждает дома. В 13-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ростовом», в котором первый матч в качестве главного тренера провел Виталий Кафанов. Гости спасли ничью на 90+5 минуте.

Единственный мяч хозяев создали спартаковские воспитанники: Зелимхан Бакаев и Руслан Литвинов.

«Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.

«Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 67).

Предупреждения: Джикия, 88; Соболев, 90 – Глебов, 85.

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