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РПЛ. «Спартак» на 95-й минуте упустил победу над «Ростовом»

30 октября 2021, 18:26
187

«Спартак» более месяца не побеждает дома. В 13-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Ростовом», в котором первый матч в качестве главного тренера провел Виталий Кафанов. Гости спасли ничью на 90+5 минуте.

Единственный мяч хозяев создали спартаковские воспитанники: Зелимхан Бакаев и Руслан Литвинов.

«Спартак» и «Ростов» остались на восьмом и 12-м местах соответственно.

«Ростов» с 2018 года не проигрывает на «Открытие Банк Арене» в чемпионате.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 67).

Предупреждения: Джикия, 88; Соболев, 90 – Глебов, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Литвинов Руслан
Комментарии (187)
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nominum
1635607847
Ничья- справедливый результат. На победу не наиграли ни те, ни те.
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slavа0508
1635607919
Не увидел . что игроки хотели реабилитироваться за самый позорный матч в истории Спартака .....Всё таже бестолковая игра без особого рвения ....
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MaxRnD
1635608288
Одного мастерюгу Хаджикадунича на лавку плотно усадили, зато теперь у него появился достойный зам. - Поярков
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slavа0508
1635608400
Как говорил после позорной игры с Питером ...это не Питер настолько силён это наша команда просто превращается в полное днище ....
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Sancho010365
1635608406
Посмотрел пока Рубин-ЦСКА, Спартак-Ростов. Проблема тут в одном не учитывая ЦСКА команды все равные, но есть ровнее Зенит. Вот он и будет опять чемпионом, разница большая. А все остальные - кому как повезёт учитывая судейство, погоду и состояние игроков. Голы красивые в игре, а так и Полоз прощал Спартак и у Ростова мяч выбивали в первом тайме с пустых ворот. Ничья одним словом.
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Ziklop
1635609048
справедливый результат, играли равные команды, Ростов даже выглядел лучше чем Спартак. в ЛЕ ловить Спартаку нечего.
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docndoc
1635609144
Когда Ростов забил, я не ругался, не злился.. Я ржал. Спартак не заслужил победу. Команда продолжает регрессировать. Если бы игра с Зенитом была сегодня, то пропустили бы больше десятка. Единственным, кто сыграл чуть лучше предыдущего матча, был Мозес. Он несколько раз догонял уходящие мячи и вступал в единоборства. Литвинов накосячил столько, что гол его не реабилитировал в моих глазах. Соболев и Рассказов... Вообще без комментариев. Байрамян у Ростова был хорош: и в атаке обострял и в обороне успевал. Встреча с болельщиками так, проформа... По карману бить надо.. По головам ведь нельзя, совсем отупеют, хотя дальше уж и некуда.
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maygli
1635610251
Всем Спартачам желаю не расстраиваться, будет и на нашей улице праздник. Селихова надо наигрывать. Рассказову учиться играть, но в Спартаке-2. Даже не расстроился, играли две равные команды одного уровня. Счёт по игре. Литвинов молодец, прибавляет. Игнатова надо раньше выпускать (и лучше вместо Бакаева), с его выходами на поле игра сразу обостряется. Наигрывайте молодёжь. Зобнину надо последить за собой всё время, как его покажут, какое-то плаксивое, недовольное выражение на лице, явно не в форме, приёма нет, мячи как от стенки отскакивают, передачи не точные. Соболев всё больше превращается в бревно с недовольным лицом. Смотреть на него с Зобниным неприятно, как-будто им все должны.
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Hektor 84
1635610525
Витории пора на выход! Он или тупой или до него туго доходит. Рассказов не уровень Спартака. Тедеско это быстро понял. Виктория мне иногда напоминает чабана. Тот так же когда то с кем то стал чемпионом, а теперь строит из себя крутого стратега.
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zigbert
1635615080
Обидная ничья. Но она справедлива, игра была равной. А пропущенный гол на последних секундах результат неумелых действий ЦЗ и вратаря. Очень много брака в обработке мяча и передачах, особенно в организации контратак. Второй тайм провели лучше и могли одержать победу но...
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