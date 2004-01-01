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    Sport.es: Хави попрощался с игроками «Аль-Садда». Он возглавит «Барселону» на следующей неделе

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави через несколько дней возглавит «Барселону», сообщает Sport.es.

    По информации источника, 41-летний специалист проведет еще два матча в чемпионате Катара, после чего уедет в Испанию.

    Ожидается, что «Барса» объявит о назначении Хави не ранее четверга, 4 ноября.

    Сам тренер в пятницу попрощался с футболистами «Аль-Садда». Его уход – это решенный вопрос. При этом каталонцам не придется платить отступные в размере 1 миллиона евро за собственного воспитанника.

    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • «Барселона» идет на 9-м месте в Примере.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9020

      playsh 15 минут назад

      Господь тебе в помощь на тренерском поприще в своём клубе,Величайший спортсмен и футболист современности Хавьер Эрнандес Креус.А для всех тебя любящих - просто Хави.Удачи.

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