Sport.es: Хави попрощался с игроками «Аль-Садда». Он возглавит «Барселону» на следующей неделе

Главный тренер «Аль-Садда» Хави через несколько дней возглавит «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, 41-летний специалист проведет еще два матча в чемпионате Катара, после чего уедет в Испанию.

Ожидается, что «Барса» объявит о назначении Хави не ранее четверга, 4 ноября.

Сам тренер в пятницу попрощался с футболистами «Аль-Садда». Его уход – это решенный вопрос. При этом каталонцам не придется платить отступные в размере 1 миллиона евро за собственного воспитанника.

Хави заменит уволенного Рональда Кумана .

. «Барселона» идет на 9-м месте в Примере.

Лапорта: «Я всегда говорил, что Хави будет тренировать «Барселону»