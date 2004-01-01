Господь тебе в помощь на тренерском поприще в своём клубе,Величайший спортсмен и футболист современности Хавьер Эрнандес Креус.А для всех тебя любящих - просто Хави.Удачи.
Главный тренер «Аль-Садда» Хави через несколько дней возглавит «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, 41-летний специалист проведет еще два матча в чемпионате Катара, после чего уедет в Испанию.
Ожидается, что «Барса» объявит о назначении Хави не ранее четверга, 4 ноября.
Сам тренер в пятницу попрощался с футболистами «Аль-Садда». Его уход – это решенный вопрос. При этом каталонцам не придется платить отступные в размере 1 миллиона евро за собственного воспитанника.
- Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
- «Барселона» идет на 9-м месте в Примере.
Лапорта: «Я всегда говорил, что Хави будет тренировать «Барселону»
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