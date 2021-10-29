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    Лапорта: «Я всегда говорил, что Хави будет тренировать «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возможном назначении Хави на пост главного тренера команды.

    «Я всегда говорил, что однажды Хави будет тренировать «Барсу». Я говорил об этом в том числе и ему. Он тоже нацелен на это.

    Я доверяю своим советникам, которые следят за его прогрессом. Они знают, является ли Хави или кто-то еще правильным вариантом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Лапорта.

    • Сейчас Хави возглавляет «Аль-Садд».
    • Его контракт с катарским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В соглашении испанца есть сумма отступных в размере 1 миллиона евро, однако «Барса» не хочет платить.

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    Источник: Marca

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