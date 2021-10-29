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    «Барселона» не хочет платить сумму отступных за Хави

    «Барселона» хочет сэкономить и не тратить 1 миллион евро на выкуп контракта главного тренера «Аль-Садда» Хави.

    По информации RAC1, в каталонском клубе рассчитывают, что 41-летний специалист договорится о бесплатном уходе из нынешней команды.

    «Аль-Садд» не против отпустить испанца, но только после 3 ноября.

    • Соглашение Хави рассчитано до 2023 года.
    • «Барса» в ночь на четверг уволила Рональда Кумана.

    Хави – о «Барселоне»: «Я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Ничего другого сказать не могу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 324 тысячи человек.

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +53594

      portero 13 минут назад

      то десятки, сотни лямов нежалко, а тут один миллион зажали????

      0
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      Рейтинг: +1317

      Блямба 23 минуты назад

      Эта «Барселона» не хочет уже ничего....
      Надо сначала достойно умереть,прежде чем непревзойдённо воскреснуть.

      1
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      Рейтинг: +25827

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ тогда на следующий год, добро пожаловать в лигу конференций, поднимать статус турнира ( судя по результатам, туда уже рвется Туринская старушка, скучно не будет...

      1
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      Рейтинг: +1583

      Enter2006 2 часа назад

      Они их с горя пропили )

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      Рейтинг: +2086

      acor94 2 часа назад

      Зато не против отдать 12 Рональду))

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      Рейтинг: +719

      OBOLEV > acor94 2 часа назад

      Видимо боятся потерять деньги за не участие в ЛЧ. Лапорта явно не дурак и риски все взвесил. Хотя думаю, что Барса все же на 5м месте закончит.

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      Рейтинг: +2086

      acor94 > OBOLEV 1 час назад

      Так считай, что уже потеряли. Выход в группу это 15300000 в евро, сейчас отдадут 13 за кумана и Хави. Что то можно и в группе отбить победами, но все равно.

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