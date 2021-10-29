«Барселона» не хочет платить сумму отступных за Хави

«Барселона» хочет сэкономить и не тратить 1 миллион евро на выкуп контракта главного тренера «Аль-Садда» Хави.

По информации RAC1, в каталонском клубе рассчитывают, что 41-летний специалист договорится о бесплатном уходе из нынешней команды.

«Аль-Садд» не против отпустить испанца, но только после 3 ноября.

Соглашение Хави рассчитано до 2023 года.

«Барса» в ночь на четверг уволила Рональда Кумана.

Хави – о «Барселоне»: «Я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Ничего другого сказать не могу»