«Барселона» не хочет платить сумму отступных за Хави

то десятки, сотни лямов нежалко, а тут один миллион зажали????
«Барселона» хочет сэкономить и не тратить 1 миллион евро на выкуп контракта главного тренера «Аль-Садда» Хави.
По информации RAC1, в каталонском клубе рассчитывают, что 41-летний специалист договорится о бесплатном уходе из нынешней команды.
«Аль-Садд» не против отпустить испанца, но только после 3 ноября.
- Соглашение Хави рассчитано до 2023 года.
- «Барса» в ночь на четверг уволила Рональда Кумана.
Хави – о «Барселоне»: «Я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Ничего другого сказать не могу»
Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 324 тысячи человек.