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    Президент «Барселоны» Лапорта: «Куман уволен из-за результатов»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отставку главного тренера Рональда Кумана.

    «Мы уволили Кумана после игры с «Райо Вальекано». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. В его активе выигранный Кубок Испании.

    Куман уволен из-за результатов. Ситуация стала неприемлемой. Мы все еще сохраняем шансы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, есть Кубок.

    Мы поменяли тренера, поскольку работа Кумана не сопровождалась успешными результатами», – сказал Лапорта.

    • Куман возглавлял команду с августа 2020 года.
    • «Барса» идет на 9-м месте в Примере.
    • Ожидается, что новым тренером каталонцев станет Хави.
    • По информации El País, клуб заплатит голландцу 12 миллионов евро за увольнение.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53594

      portero 11 минут назад

      12 лямов достойная выходное пособие, можно отдыхать, Куман счастлив...

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