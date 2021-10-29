Президент «Барселоны» Лапорта: «Куман уволен из-за результатов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отставку главного тренера Рональда Кумана.

«Мы уволили Кумана после игры с «Райо Вальекано». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. В его активе выигранный Кубок Испании.

Куман уволен из-за результатов. Ситуация стала неприемлемой. Мы все еще сохраняем шансы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, есть Кубок.

Мы поменяли тренера, поскольку работа Кумана не сопровождалась успешными результатами», – сказал Лапорта.