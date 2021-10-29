Президент «Барселоны» Лапорта: «Куман уволен из-за результатов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал отставку главного тренера Рональда Кумана.
«Мы уволили Кумана после игры с «Райо Вальекано». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. В его активе выигранный Кубок Испании.
Куман уволен из-за результатов. Ситуация стала неприемлемой. Мы все еще сохраняем шансы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, есть Кубок.
Мы поменяли тренера, поскольку работа Кумана не сопровождалась успешными результатами», – сказал Лапорта.
- Куман возглавлял команду с августа 2020 года.
- «Барса» идет на 9-м месте в Примере.
- Ожидается, что новым тренером каталонцев станет Хави.
- По информации El País, клуб заплатит голландцу 12 миллионов евро за увольнение.
Источник: Mundo Deportivo