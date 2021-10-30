РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Краснодар» и опередили «Спартак»

«Крылья Советов» в гостях оказались сильнее «Краснодара». Единственный мяч с передачи Ивана Сергеева забил Владислав Сарвели.
Самарцы поднялись на седьмое место, опередив «Спартак».
Россия. РПЛ. 13-й тур
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сарвели, 43.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Черников, Классон (Ильин, 72), Сперцян, Кайо, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 80), Пруцев (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).
Предупреждения: Кабелла, 45+5; Ильин, 77 – Иванисеня, 30; Сергеев, 45; Витюгов, 90+1.
Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру