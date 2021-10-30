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  • РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Краснодар» и опередили «Спартак»

РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Краснодар» и опередили «Спартак»

30 октября 2021, 20:57
40

«Крылья Советов» в гостях оказались сильнее «Краснодара». Единственный мяч с передачи Ивана Сергеева забил Владислав Сарвели.

Самарцы поднялись на седьмое место, опередив «Спартак».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сарвели, 43.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Черников, Классон (Ильин, 72), Сперцян, Кайо, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 80), Пруцев (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).

Предупреждения: Кабелла, 45+5; Ильин, 77 – Иванисеня, 30; Сергеев, 45; Витюгов, 90+1.

Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Спартак
Комментарии (40)
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slavа0508
1635616718
С Победой Крылышки !!! молодцы !!!
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derrik2000
1635616919
Крылья поздравляю с заслуженной победой. Всех кроме Глушенкова: как был *удаком в Спартаке, так им и остался. Похоже, что это врождённое.
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MaxRnD
1635617080
Пердимонокль
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JTherry
1635617362
Крылья молодцы, отличная игра - классная победа..!!! картофану и Рую учиться у Осинькина достигать результата...
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portero
1635617424
Как-то ожидал от Краснодара просёра, как имеется возможность поднятся в таблице повыше обязательно объделываемся, вроде и моменты имеются, а результата нет.... За Крылья хоть рад...
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Кузьмич на трибуне
1635617572
Крылышки и всех болельщиков К.С. - с победой на выезде над неисправимыми пижонами. Защита Краснодара по прежнему чудит на ровном месте. Ни чему не учит их ни жизнь ни опыт. Какого спрашивается Х.Р.Е.Н.А. перед носом нападающего, разыгрывать стеночку??? Детский сад и ошибочки детсадовские. Вообще то похоже на постановочное поражение. Мы старались изо всех сил не забить и пропустить.
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Алехсбургер.
1635617582
Сил поляка и подвигов вратаря республики не хватило ,чтобы расколоть один из самых твёрдых орехов РПЛ. Матч смотрелся.Крыски просто звери.
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Sancho010365
1635617756
Смотрел в Краснодаре весь матч. Показалось, что Краснодар играл сам с собой. Себе забивали, в атаке неубедительно с тупыми навесами и довольно хорошей игре и везении вратаря Ломаева. Причём КС могли и больше забить, могло быть и 0:3. Судья молодец, разобрался с моментами! Краснодар как и Рубин, могут с ЦСКА и Спартаком сыграть достойно, но проиграть КС и Арсеналу. Самара, с победой Вас!
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владимир миронов
1635618888
Специально не смотрел, чтобы поберечь нервы. Что сказать? Материться нельзя. Самарцы молодцы, удачи им. Хоть бы Галицкого пожалели, не быки,а стадо телят.
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zigbert
1635619582
Несогласованность вратаря и защитника привела к голу. Преимущество Краснодара было заметно но Крыльям удалось оставить ворота сухими. Крылья Советов с победой!
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