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    РПЛ. «Крылья Советов» победили в гостях «Краснодар» и опередили «Спартак»

    «Крылья Советов» в гостях оказались сильнее «Краснодара». Единственный мяч с передачи Ивана Сергеева забил Владислав Сарвели.

    Самарцы поднялись на седьмое место, опередив «Спартак».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сарвели, 43.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Черников, Классон (Ильин, 72), Сперцян, Кайо, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зиньковский (Пиняев, 80), Пруцев (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).

    Предупреждения: Кабелла, 45+5; Ильин, 77 – Иванисеня, 30; Сергеев, 45; Витюгов, 90+1.

    Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии31
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      Рейтинг: +90696

      zigbert 33 минуты назад

      Несогласованность вратаря и защитника привела к голу.
      Преимущество Краснодара было заметно но Крыльям удалось оставить ворота сухими.
      Крылья Советов с победой!

      4
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      Рейтинг: +3151

      ySS 40 минут назад

      Краснодар проиграл, так точнее.
      А Крылья очень веселая и опасная команда, тем более когда судья не против них)

      3
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      Рейтинг: +6632

      владимир миронов 44 минуты назад

      Специально не смотрел, чтобы поберечь нервы. Что сказать? Материться нельзя. Самарцы молодцы, удачи им. Хоть бы Галицкого пожалели, не быки,а стадо телят.

      6
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      Рейтинг: +9041

      playsh 44 минуты назад

      Крылышки умнички,в гостях справились с "нешуточным персонажем".
      Интересно,а наш братело из дружественной Беларуси уже успел пересечь границу?

      4
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      Рейтинг: +10138

      Вомбат 47 минут назад

      Краснодар -- ватный. Очевидно, Ганчаренко то ли разучился готовить команду к играм, то ли наплевал на все и отбывает номер. С таким составом проигрывать середняку РПЛ и при этом почти не создавать моментов позорно.

      3
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      Рейтинг: +7953

      GoLenaStop 1 час назад

      КрыСов поздравляю с просером Краснодара!
      Матч достойный, судья - норм.
      Такие нежданчики интересны, обостряют ситуацию в Лиге.
      Значит, ногомяч жив!
      Всем хороших просмотров и здоровья!
      С ув.

      5
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      Рейтинг: +1081

      Sancho010365 1 час назад

      Смотрел в Краснодаре весь матч. Показалось, что Краснодар играл сам с собой. Себе забивали, в атаке неубедительно с тупыми навесами и довольно хорошей игре и везении вратаря Ломаева. Причём КС могли и больше забить, могло быть и 0:3. Судья молодец, разобрался с моментами! Краснодар как и Рубин, могут с ЦСКА и Спартаком сыграть достойно, но проиграть КС и Арсеналу. Самара, с победой Вас!

      9
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      Рейтинг: +3744

      Алехсбургер. 1 час назад

      Сил поляка и подвигов вратаря республики не хватило ,чтобы расколоть
      один из самых твёрдых орехов РПЛ.
      Матч смотрелся.Крыски просто звери.

      7
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      Рейтинг: +67945

      insider_retro > Алехсбургер. 52 минуты назад

      Озверевший орех устоял против монотонности хозяев...
      Нежданчик, которых на нынешней неделе предостаточно...

      6
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      ...
      Рейтинг: +331

      I'll be back > Алехсбургер. 8 минут назад

      insider_retro и Алехсбургер- супер комментарии.

      0
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      Рейтинг: +3220

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Крылышки и всех болельщиков К.С. - с победой на выезде над неисправимыми пижонами. Защита Краснодара по прежнему чудит на ровном месте. Ни чему не учит их ни жизнь ни опыт. Какого спрашивается Х.Р.Е.Н.А. перед носом нападающего, разыгрывать стеночку??? Детский сад и ошибочки детсадовские. Вообще то похоже на постановочное поражение. Мы старались изо всех сил не забить и пропустить.

      9
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      ...
      Рейтинг: +53683

      portero > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Да там еще Сорокин имел желание привезти, но чуток не срослось...

      7
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      ...
      Рейтинг: +7953

      GoLenaStop > Кузьмич на трибуне 59 минут назад

      Вполне вероятно.

      1
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      Рейтинг: +3220

      Кузьмич на трибуне > GoLenaStop 53 минуты назад

      В этом сезоне ФК Краснодар нужно рассматривать , как крепкого середнячка. На пьедестал не претендует, проигрывает дома то Химкам, то Крылышкам. То вообще из КР вылетают как пробка из бутылки шампанского (от аутсайдера ФНЛ). Многие болелы быков кричали в один голос, что Кубок России не тот турнир, все силы бросим на ЧР. Вот сегодня все силы выбросили. Трудно что то даже комментировать.

      3
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      Рейтинг: +17986

      JTherry > Кузьмич на трибуне 50 минут назад

      защитники во всех командах пижонят, сегодня во всех играх это нашло свое подтверждение: в игре цск с Рубином - при 0:0 за каким-то хе*ом прижались к воротам на последних минутах - получили; в игре Спартака с Ростовом - там вообще pzdc в защите, на последних минутах Жиго и Джикия в нападающих заигрались - получили; Краснодар с КС - вратарь и защитник начудили у своих ворот - результат на табло...

      4
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      Рейтинг: +331

      I'll be back > JTherry 15 секунд назад

      Какой глубокий АНАЛиз, как и на Матч ТВ. Тебя не приглашали?
      Зря!! Ты супер АНАЛизатор.

      0
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      Рейтинг: +348

      kazak1975 1 час назад

      Поздравляю, Крылышки, от души! Неожиданно, тем приятнее.

      6
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