Фанаты «Спартака» – после 1:7 от «Зенита»: «Безвольным в клубе не место»

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    Фото: «Чемпионат»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1317

      PNZ1985 27 минут назад

      Причем тут безволие и мастерство? Как говорил ЛАФ : "Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)!"

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      Рейтинг: +397

      alefreddy 45 минут назад

      а воз и ныне там никакая оборона и вратарь чудит и нет игры

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      Рейтинг: +9843

      alex1951 1 час назад

      Вот и начните с Федуна и через год - Спартак Чемпион!
      Что это за памятник такой? Ни пододвинуть,Ни опрокинуть,Не скинуть,Ни разбить,Не утопить?!!! Чё это за явление,этт ,что живее Дедушки Ленина?

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      Рейтинг: +8549

      Fusballer 1 час назад

      При Федуне по-другому не будет, к сожалению. Покупки непонятных игроков не усилят команду. Нужен очень хороший тренер, под которого (и по запросу которого) купят игроков. Тогда может будет толк. Но Федун на это не пойдёт.

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      Рейтинг: +11428

      Литейный4 > Fusballer 1 минуту назад

      А при Алекперове, мазутном магнате? У него акций больше, чем у Федуна. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3737

      Алехсбургер. 1 час назад

      Всем "мёртвым душам"-вольницу.

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      Рейтинг: +11856

      житель СПб 1 час назад

      Хорошо! Но надо тогда определить список безвольных. На мой взгляд, он начинается с Федуна. (Вот его жена - молодец!). А иначе - это только слова.

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      Рейтинг: -22

      Вот оно чё Михалыч > житель СПб 1 час назад

      Прикольно ты начал. Федун --безвольный...Федуниха- волевая....Дык хто там хозяин Спартака ? Хто там миллиардер ? Хто там модельку подобрал шобы детей рожать ? Ась..

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      Рейтинг: +11428

      Литейный4 > житель СПб 1 час назад

      Он начинается с Алекперова. Федун как тот зиц председатель Фунт из Золотого телёнка. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13968

      KLIM777 1 час назад

      ахахахах к 60 минуте 1 удар по воротам и 0 в створ. Там походу надо всех выгонять.

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      Рейтинг: +11856

      житель СПб > KLIM777 1 час назад

      Именно! За словами должны быть дела.

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