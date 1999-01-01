Фанаты «Спартака» – после 1:7 от «Зенита»: «Безвольным в клубе не место»

Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибунах во время матча 13-го тура РПЛ против «Ростова».

«Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нeм не место», – написано на баннере.

В прошлом туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».

Фото: «Чемпионат»