Фанаты «Спартака» – после 1:7 от «Зенита»: «Безвольным в клубе не место»

Причем тут безволие и мастерство? Как говорил ЛАФ : "Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет)!"
Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибунах во время матча 13-го тура РПЛ против «Ростова».
«Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нeм не место», – написано на баннере.
- В прошлом туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
- Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».
Фото: «Чемпионат»