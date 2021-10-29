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    Агент: «Думаю, Малком сыграет с «Динамо»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре 13-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да», – заявил агент.

    Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак сказал, что участие бразильца в ближайшем матче под вопросом.

    • «Зенит» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.
    • Малком в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 12 играх.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13988

      paracetamol 1 час назад

      Пусть отдыхает и лечится, Мостовой не хуже!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53594

      portero > paracetamol 23 минуты назад

      Даже лучше, а Малкома сам по себе, его хрен поймёшь, как он будет играть...

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