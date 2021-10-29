Агент: «Думаю, Малком сыграет с «Динамо»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре 13-го тура РПЛ против «Динамо».

«Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да», – заявил агент.

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак сказал, что участие бразильца в ближайшем матче под вопросом.