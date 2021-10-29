Агент: «Думаю, Малком сыграет с «Динамо»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, оценил шансы своего клиента принять участие в игре 13-го тура РПЛ против «Динамо».
«Сыграет ли Малком сегодня? Не могу сказать точно, но думаю, что да», – заявил агент.
Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак сказал, что участие бразильца в ближайшем матче под вопросом.
- «Зенит» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.
- Малком в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 12 играх.
Источник: Sport24