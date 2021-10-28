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  • Ибрагимович поддержал первого футболиста-гея: «Ты Чемпион. Большое уважение»

Ибрагимович поддержал первого футболиста-гея: «Ты Чемпион. Большое уважение»

28 октября 2021, 16:05
69

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

21-летний австралиец – первый открытый гей среди профессиональных футболистов.

«Ты Чемпион. Футбол для всех. Большое уважение», – написал Залатан в твиттере.

  • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
  • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
  • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

«Барселона» – первому открытому гею в футболе: «Джош, спасибо за огромный шаг вперед!»

Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

Источник: твиттер Златана Ибрагимовича
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (69)
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Storm13
1635427259
Безумный мир. Очередная версия Содома и Гоморры. Эти ***** забыли историю чем всё закончилось? Нам дегенераты и идиоты не нужны! Всех **********, как сорняки в огороде, вырезать под корень.
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polt
1635428459
И ты, Брут!
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alp
1635429324
срамота!
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BRO_football
1635429383
Да уж. Когда футбольными успехами похвастаться не можешь, то остаётся только своей ориентацией всемирную славу зарабатывать.
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Vitaga
1635430397
лучше бы этого больного лечили чем поздравляли. и держали бы в психушке.
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Блямба
1635430533
Толераст. Уровень- Бог.
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mirspirs25
1635431977
Не вижу ничего особенного в том что тот футболист иной ориентации, другой момент, что в чем здесь повод для гордости. Я не к тому, что это постыдный факт, но разве кто-то всерьез гордится тем, что ему нравятся только брюнетки, или что не ест мучное. Это все вопросы вкуса, а не повод для гордости.
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"supermax"
1635433079
не от короны надо прививки делать...ох не от короны
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Вомбат
1635433990
Ибра похвалил его не за то, что он гомосек, а за то, что осмелился об этом сказать. Так что эта похвала не значит, что Ибра поддерживает ЛГБТ. Просто он очередной раз показал всем свою дурость. Ведь никакой особой смелости для камин-аута в наше время не нужно. Наоборот, это партнеры Кавалло будут бояться при нем раздеваться и принимать душ. И он своим камин-аутом наверняка именно этого и добивался. Чтобы его побаивались. Это 20 лет назад ему устроили бы темную и выжили бы из команды. А сейчас все будут просто держаться к нему лицом и будут не наклоняться за упавшим мылом.
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ab15488
1635438050
Основной вопрос в уместности. То что он был скрытый гомосек, как то мешало ему играть в футбол? Нахера это вываливать на общественность?! Не зря китайцы приравняли гомосексуализм к психическому заболеванию.
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