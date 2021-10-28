Ибрагимович поддержал первого футболиста-гея: «Ты Чемпион. Большое уважение»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

21-летний австралиец – первый открытый гей среди профессиональных футболистов.

«Ты Чемпион. Футбол для всех. Большое уважение», – написал Залатан в твиттере.

Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.

Он выступает за «Аделаиду» с февраля.

Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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