Ибрагимович поддержал первого футболиста-гея: «Ты Чемпион. Большое уважение»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.
21-летний австралиец – первый открытый гей среди профессиональных футболистов.
«Ты Чемпион. Футбол для всех. Большое уважение», – написал Залатан в твиттере.
- Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
- Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
- Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.
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Источник: твиттер Златана Ибрагимовича