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    Ибрагимович поддержал первого футболиста-гея: «Ты Чемпион. Большое уважение»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

    21-летний австралиец – первый открытый гей среди профессиональных футболистов.

    «Ты Чемпион. Футбол для всех. Большое уважение», – написал Залатан в твиттере.

    • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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    Источник: твиттер Златана Ибрагимовича

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    Сегодня, 16:05
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5560

      Добрый Бобер 3 минуты назад

      Вот от кого точно не ожидал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      polt 4 минуты назад

      А тебе теперь уже большое НЕУВАЖЕНИЕ. Мужики напрочь переводятся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4642

      polt 12 минут назад

      И ты, Брут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      jek718875 21 минуту назад

      Теперь буду смотреть только РПЛ, в ней нет пидоров

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4642

      polt > jek718875 13 минут назад

      Хотелось бы, чтобы это сохранялось как можно дольше. Как то все грустнее и грустнее становится.

      0
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      Рейтинг: +938

      БОМЖАРНИК > jek718875 13 минут назад

      А дзюба?

      0
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      Рейтинг: +4642

      polt > БОМЖАРНИК 7 минут назад

      Не путай понятия. Рукоблуд и Пиндосятина.

      0
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      Рейтинг: +2801

      R_a_i_n 30 минут назад

      Зюба тоже чемпион так-то)))

      1
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      Рейтинг: +162

      Storm13 32 минуты назад

      Безумный мир. Очередная версия Содома и Гоморры. Эти ***** забыли историю чем всё закончилось? Нам дегенераты и идиоты не нужны! Всех **********, как сорняки в огороде, вырезать под корень.

      6
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      Рейтинг: +3654

      FENIX-SL > Storm13 31 минуту назад

      в твоей стране это меньшая из проблем
      открой глаза

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      Storm13 > FENIX-SL 23 минуты назад

      В РФ ********* во власти, ********* в кино и культуре, ********* в образовании и медицине, ********* в правоохранительных и судебных органах, ********* в спорте и т.д. Этого мало???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Евгений Лесников 34 минуты назад

      Теперь в просвещенной Западной Европе обяжут футболистов перед игрой становиться перед футболистами-геями на колени...Тьфу,нечисти !

      2
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      Рейтинг: +3654

      FENIX-SL > Евгений Лесников 31 минуту назад

      ну что ж
      теперь смотри только РПЛ
      очищенную от нечисти лигу..и от футбола тоже

      0
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      Рейтинг: +5403

      sochi-2013 > Евгений Лесников 20 минут назад

      Ибра отсос сделает. Покажет пример.

      0
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      Рейтинг: +3403

      Питерский князь 36 минут назад

      А когда будут поздравлять педофилоф?
      Я, позвоню Федуну, а то содержит команду вы.е.ба.нных со счетом 7:1 мальчиков.
      :)))

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