«Барселона» – первому открытому гею в футболе: «Джош, спасибо за огромный шаг вперед!»

Эпоха Барселоны подошла к концу. И конец этот оказался смазанным...
«Барселона» поддержала хавбека «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.
21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.
«Джош, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Благодаря твоему мужеству разнообразие в спорте станет нормальным», – говорится в сообщении пресс-службы «Барсы».
- Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
- Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
- Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.
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