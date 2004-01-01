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    «Барселона» – первому открытому гею в футболе: «Джош, спасибо за огромный шаг вперед!»

    «Барселона» поддержала хавбека «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

    21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

    «Джош, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Благодаря твоему мужеству разнообразие в спорте станет нормальным», – говорится в сообщении пресс-службы «Барсы».

    • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии15
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      Рейтинг: +230

      заткнитемнерот 4 секунды назад

      Эпоха Барселоны подошла к концу. И конец этот оказался смазанным...

      0
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      Рейтинг: +3186

      tarasofka 4 минуты назад

      теперь очередь спартака! даже странно, что первый и единственный лгбт-клуб в мире ещё не отреагировал. но это можно понять, им сейчас не до того после 7:1))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32249

      zra78 8 минут назад

      Весь мир катится... в ж о п у

      2
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      ...
      Рейтинг: +6101

      vladik12 > zra78 7 минут назад

      Почему?

      0
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      Рейтинг: +23830

      slavutiq70 8 минут назад

      Театр абсурда ... нормально это когда люди рожают детей идёт продолжение рода . а всё остальное это отклонение . болезнь ...не собираюсь в чём упрекать геев нравится им долбить друг друга в зад . пускай долбят ...но непозволительно это пиарить ...

      3
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      Рейтинг: +239

      чаппай 11 минут назад

      Пидо.асы в комментах, а геи это геи, не перепутайте. Дурачьё дремучее, .ля

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      МасСуд 20 минут назад

      ************** в конец... ***

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +372

      111Hunter111 22 минуты назад

      теперь в гейропе на колени перед ними будут становиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2415

      swot1205 24 минуты назад

      то есть это признание того, что в барсе полно глиномесов!?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2295

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Главное чтобы у владельцев Барселоны косметичку не сп.и.з.д.и.л.и. а то будут рыдать и тушь размажется

      4
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      Рейтинг: +385

      jek718875 34 минуты назад

      А я буду болеть за АТЛЕТИКО

      3
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