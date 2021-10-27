«Барселона» – первому открытому гею в футболе: «Джош, спасибо за огромный шаг вперед!»

«Барселона» поддержала хавбека «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

21-летний австралиец стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов мира.

«Джош, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Благодаря твоему мужеству разнообразие в спорте станет нормальным», – говорится в сообщении пресс-службы «Барсы».

Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.

Он выступает за «Аделаиду» с февраля.

Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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